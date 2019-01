Kreis-Holding plant Kita in Lehnitz Ost

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Oberhavel Holding will eine Kita auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lehnitz-Ost bauen. Das wurde am Montagabend im Oranienburger Hauptausschuss bekannt.

Die Etatdebatte ist eröffnet. In einer Sondersitzung hat sich der Oranienburger Hauptausschuss am Montagabend mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 beschäftigt, den Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa (CDU) am 10. Dezember eingebracht hatte. Anstelle einer Grundsatzdiskussion über den knapp 220 Millionen Euro schweren Rekordetat für dieses und das kommende Jahr ging es noch um weitere Anträge zu dem Zahlenwerk.

Allerdings erwiesen sich einige Wünsche schon als überholt. Denn der Aufstockung des Personals in der Verwaltung einer wachsenden Stadt, die die SPD-Fraktion gefordert hatte, waren die Haushälter bereits nachgekommen. Dieses Jahr soll es 28 Planstellen mehr geben als 2018 und 2020 sollen nochmals 42 Stellen hinzukommen. Der größte Anteil bezieht sich auf Erzieherinnen und Erzieher.

Hauptamtsleiter Mike Wedel gab sich optimistisch, diese Stellen auch besetzen zu können. Allerdings werde es immer schwerer, das gewünschte Fachpersonal zu binden, weil die Konkurrenz der Behörden und der Industrie groß sei. Die dichte Lage zu Berlin sei Fluch und Segen zugleich. Immerhin bilde Oranienburg dieses Jahr 13 angehende Erzieherinnen selbst aus, drei weitere kämen 2020 dazu.

Um in Lehnitz-Ost perspektivisch eine Kita errichten zu können, hatte die SPD für deren Bau Planungsmittel im Doppeletat beantragt. Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD) verwies darauf, dass die Stadt dort über keine Grundstücke verfüge. Allerdings wolle die Oberhavel-Holding, die die ehemalige Kasernenfläche zu einem Wohngebiet entwickelt, für das Gelände einen Bebauungsplan aufstellen. Darin sei der Bau einer Kita ausdrücklich vorgesehen, so Oltersdorf. Jedoch dauere ein solches Planverfahren in der Regel zwei Jahre, bevor an erste Baumaßnahmen zu denken sei.

Auch über mehrere Haushaltswünsche der Linksfraktion wurde debattiert, ohne dass es dazu ein Votum gab. Die Anträge gehen jetzt in die Fachausschüsse. Die Stadtverordneten wollen den Doppelhaushalt am 25. Februar beschließen. (bren)