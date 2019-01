Radfahrerin beim Abbiegen umgefahren

Claudia Duda

Hennigsdorf (MOZ) Erneut ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin gekommen. Die 30-Jährige war in Hennigsdorf gegen 6.10 Uhr auf der Spandauer Allee unterwegs in Richtung Innenstadt. Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach hielt eine 33-jährige Autofahrerin an der Edisonstraße zwar mit ihrem Fahrzeug an, bog dann aber nach rechts in die Straße ein. Sie hatte die Radlerin übersehen. Bei dem Sturz verletzt sich die Fahrradfahrerin und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie Ariane Feierbach erklärte, ist sie nicht lebensbedrohlich verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.