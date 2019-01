Auch Schwerbehinderte machen ihren Job

René Wernitz

Havelland (MOZ) Schwerbehinderte Menschen können und wollen arbeiten. Etwa Rollstuhlfahrer oder Leute, denen eine Niere entnommen werden musste, stehen in vielen Berufsgruppen in Sachen Befähigung und Eifer den Menschen ohne Handicaps in nichts nach. Längst besteht eine Verpflichtung für Unternehmer, die durchschnittlich mindestens 20 Angestellte haben, fünf Prozent Schwerbehinderte zu beschäftigen. Kommen sie dem nicht nach, wird eine Ausgleichszahlung ans jeweilige Integrationsamt fällig. Bei einer Quote von 3 Prozent bis unter 5 Prozent sind 125 Euro monatlich zu entrichten, bei 2 Prozent bis unter 3 Prozent sind das 220 Euro und bei unter 2 Prozent 320 Euro. Darauf weist die Agentur für Arbeit hin.

Die für das Havelland zuständige Behörde mit Sitz in Neuruppin prüft diese Beschäftigungspflicht für das Kalenderjahr 2018. Deswegen müssen Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen bis spätestens 31. März ihre Beschäftigungsdaten anzeigen. Diese Frist könne nicht verlängert werden, wie es heißt. Am schnellsten gehe dies elektronisch. Melanie Speck, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Neuruppin, empfiehlt die Nutzung einer kostenlosen Software IW-Elan. Diese stehe auf www.iw-elan.de in der Rubrik „Download“ zur Verfügung.

Laut Speck werden die Ausgleichsabgaben zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen verwendet. Dazu zählt etwa die Einrichtung eines Arbeitsplatzes oder die Förderung eines schwerbehinderten Menschen mit einem Eingliederungszuschuss. Ihren Angaben zufolge lag 2016, aktuellere Zahlen stehen noch nicht zur Verfügung, die Zahl der zu besetzenden Pflichtarbeitsplätze bei 1.205 im Landkreis Havelland. 956 Schwerbehinderte wurden beschäftigt. Melanie Speck spricht von hohem Bildungs- und Ausbildungsgrad bei drei von vier Schwerbehinderten. Die gesetzliche Verpflichtung lasse derweil keinen Ermessensspielraum, so die Agentursprecherin gegenüber BRAWO. Mögliche Gründe, warum kein geeigneter Mitarbeiter eingestellt werden konnte, sind demnach irrelevant. Wer Probleme bei der Besetzung der Stellen mit schwerbehinderter Menschen hat, möge sich an die Arbeitsagentur wenden.