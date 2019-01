Ersthelfer-Übungen an Grundschule

Simone Weber

Rathenow ([]) Richtig helfen in Notfällen. Das lernten die rund 300 Mädchen und Jungen der Rathenower Geschwister-Scholl-Grundschule. Dazu gastierten dort erstmals Einsatzkräfte der Havelland-Kliniken und der Freiwilligen Feuerwehr an drei Projekttagen.

Die Schüler absolvierten Stationen, an denen sie die richtige Lagerung Verletzter übten, das Anlagen von Verbänden, die Reanimation etc. zudem besuchten sie die Feuer- und die Polizeiwache sowie die Rettungsstelle der Havelland-Kliniken. „Richtig helfen ist ganz einfach“, so Notfallsanitäter Rayk Sommer, der seit 2002 Erste-Hilfe-Kurse in Kindergärten, an Grund- und weiterführenden Schulen anbietet. „Erwachsene machen einen Erste-Hilfe-Kurs in der Regel beim Führerscheinerwerb und beschäftigen sich danach meist nie wieder mit diesem wichtigen Thema. Man kann auch schon Kinder altersgerecht an die Erste Hilfe heranführen, wenn man ihnen die Angst nimmt, zu helfen. So können auch sie die wichtige Zeit vom Notfall bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrücken.“

An der Scholl-Grundschule werden in jedem Schulhalbjahr einmal solche Projekttage mit allen Schülern durchgeführt. Diesmal waren es rund 300, die insgesamt 13 Klassen von der 1. bis zur 6. besuchen.