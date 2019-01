Willkommen! Bienvenue! Welcome!

Simone Weber

Rathenow Ungebrochen scheint die Zeit der 1920er bis 1930er Jahre Interesse zu erregen. Das beweisen vor allem aktuelle Fernsehproduktionen wie „Babylon Berlin“. Das Musical „Cabaret“ ist ebenfalls in dieser Zeit angesiedelt, die in Deutschland geprägt war von neuer Weltoffenheit auf der einen und Extremismus auf der anderen Seite.

Cliff Bradshaw, ein junger amerikanischer Schriftsteller, reist ins Berlin der 1930er Jahre, um dort einen Roman zu schreiben. Im legendären Kit-Kat-Club lernt er Sally Bowles, den englischen Gesangsstar der Show, kennen und lieben. Doch die Atmosphäre im ehemals weltoffenen Berlin schlägt um. Bradshaw will wegen des bedrohlichen braunen Mops zurück in die USA. Doch Sally klammert sich an ihre Karriere im Berliner Nachtclub.

„Cabaret“ ist wegen seiner mitreißenden Tanznummern so populär. Gleichzeitig thematisiert es die Zeit Anfang der 30er Jahre, als der Nationalsozialmus in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Die Schilderung dieser Veränderungen und den Verlust der demokratischen, offenen Gesellschaft machen „Cabaret“ auch noch heute zu einem Stück mit aktueller Botschaft.

Bei den unlängst mehr al 300 Zuschauern im Theatersaal des Rathenower Kulturzentrums kam die Inszenierung durch das Theater der Altmark Stendal sehr gut an. Auch die musikalische Live-Begleitung wurde geschätzt. Die fünf Showgirls, Absolventen der stageart musical school Hamburg, begeisterten mit ihren energiegeladenen Tänzen und gingen, wie auch andere Darsteller, immer wieder auf Tuchfühlung mit dem Publikum.

„Ich liebe Musical“, erzählte die 22-jährige Cara Vollenschier, die während ihrer Schulzeit selbst in vier Musical-Aufführungen der Musik- und Kunstschule Havelland mitwirkte. „Diese Aufführung ist eine tolle Inszenierung und bietet mit den Nebenrollen der Fräulein Schneider (Hürdem Riethmüller), Herrn Schultz (Frank Siebers), aber auch der Fräulein Kost (Caroline Pischel) toll erzählte und dargestellte Geschichten.“

„Cabaret“ hatte 1966, unter der Regie von Harold Prince, im Broadhurst Theatre am New Yorker Broadway seine Uraufführung und lief dort bis 1969. 1967 wurde es mit sieben Tony Award ausgezeichnet. Die Handlung nach dem Buch Joe Masteroffs basiert auf dem Schauspiel „I am a camera“ (1951) von John van Druten und den autobiographischen Romanen „Mr. Norris steigt um“ (1935) und „Leb wohl, Berlin“ (1939) des Autors Christopher Isherwood. Die deutsche Erstaufführung erfolgte 1976 an der Staatsoperette Dresden. Für die mit acht Oscar ausgezeichnete Verfilmung (1972) mit Liza Minelli in der Hauptrolle und einer veränderten Handlung schrieben John Kander und Fred Ebb zusätzliche Songs, wie „Money, Money“, die auf Grund ihrer großen Bekanntheit auch bei dieser Musical-Aufführungen interpretiert wurden.