Auf die Kandidatenlisten, fertig- los!

Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) Mit welchen Kandidaten gehen die Linken in Brandenburg an der Havel in den Kommunalwahlkampf 2019?

Antwort auf diese Frage gab der Kreisparteitag zur gemeinsamen Aufstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung (SVV). Im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) wurde zudem das Programm für die kommenden Wahlen diskutiert. Denn das Land Brandenburg steht vor einem Superwahljahr: Für die Kommunal- und Europawahlen am 25. Mai und für die Landtagswahlen am 1. September werden die Bürger 2019 an die Wahlurnen gerufen. Nach der Umfrage ziehen mit SPD, AfD, CDU und Linken vier fast gleich starke Parteien in den Wahlkampf. Für alle steht dabei die Lyrik aus dem Bob Dylan Song „The Times They Are a-Changin“ Pate. Dylan reflektiert die sich ändernde Welt, beschreibt u.a. den Generationskonflikt. Gilt also im besonderen für die Linkspartei. Zwar erkennen einige der altgedienten Parteimitglieder, wie z.B. Dr. Uta Sändig, die Notwendigkeit eines Generationswechsels. Andere halten aber an den alten Idealen und Idolen von damals noch immer fest. Die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige rief zur Geschlossenheit auf um interne Konflikte beiseite zuschieben. Sie betonte, dass die Partei sich für eine sozial gerechtere Entwicklung einsetzt. Deutete aber auch an, dass inhaltliche Alternativen gegen die AFD und deren Wähler oder der eigenen Flüchtlingspolitik im Kommenden Wahlprogramm wahrscheinlich keine große Rolle spielen werden und man an seinen Prinzipien festhalte. Dabei bemängeln Kritiker, dass es bei der Forderung nach „offenen Grenzen für alle Menschen” um Migration ginge, nicht um eine konstruktive Asylpolitik. Auch die Kernkompetenz, die soziale Gerechtigkeit zeigt Ermüdungserscheinungen. So war die Partei bei der Bundestagswahl unter Gewerkschaftern hinter der AfD nur die vierte Kraft. Die neuen Mitglieder des Kreisvorstandes, darunter viele junge Parteimitglieder, haben die Möglichkeit einiges für das kommende Wahlprogramm zu überdenken und den undankbaren vierten Platz zu vermeiden.

Als Spitzenkandidaten wurden gewählt: René Kretzschmar für den Wahlkreis 1 (Altstadt, Nord) mit 95,24% der Stimmen, Andreas Kutsche für den Wahlkreis 2 (Dom, Neustadt) mit 79,07% und Heike Jacobs für den Wahlkreis 3 (Hohenstücken, Görden, Kirchmöser, Plaue) mit 67,44% der Stimmen. Jeweils der zweite Listenplatz ging an Ilona Friedland (Wahlkreis 1) mit 71,43%, Claudia Sprengel (Wahlkreis 2) mit 88,09% und Matthias Pietschmann (Wahlkreis 3) mit 79,07%. Die Listenplätze 3-6 werden im Wahlkreis 1 von Birgit Patz, Lutz Krakau, Uta Sändig und Olaf Lamp eingenommen, im Wahlkreis 2 von Heidi Hauffe, Karl Moritz Bauch, Katrin Mamerow und Werner Müller, im Wahlkreis 3 von Christin Willnat, Sebastian Knopf, Petra Zimmermann und Daniel Herzog.