Linke rüsten sich für Wahlkampf

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Wahlkampf für die Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung wird geprägt sein von der polarisierten gesellschaftlichen Situation. Darauf hat zumindest der Fraktionsvorsitzende der Linken, Ronny Kretschmer, seine Parteikollegen bei der Nominierungsveranstaltung in der vergangenen Woche eingestimmt. 22 Kandidaten, davon zur Hälfte Frauen, stehen auf der Liste, die von Kretschmer angeführt wird.

In der zu Ende gehenden Legislaturperiode habe es einen Qualitätswechsel in der Arbeit der siebenköpfigen Fraktion in Neuruppin gegeben, konstatierte Kretschmer bei seinem Rückblick: „Kein einziger unserer Anträge wurde abgelehnt.“

Durchgesetzt worden war unter anderem der Bürgerhaushalt, durch den Neuruppins Einwohner in diesem Jahr 100 000 Euro für 2020 vergeben können. Das Projekt, das mehr Mitbestimmung sichern soll, sei Ergebnis eines langen, zähen Kampfs, der über mehrere Legislaturperioden geführt wurde, so Kretschmer. Ein weiterer Antrag hatte zum Ergebnis, dass Erben von Pächtern von Erholungsgrundstücken ein Vorpachtrecht eingeräumt kriegen und so die Chance haben, auf ihren Grundstücken bleiben zu können. Darüber hinaus konnten laut Wahlprogramm der Linken die Steigerung von Kita-Gebühren begrenzt, die Betreuung von Kinder an Brückentagen gesichert, der soziale Wohnungsbau in den Fokus gerückt und einige Änderungen bei Gebühren- und Steuersatzungen erzielt werden. In den nächsten acht Jahren werden die sozialen Themen für die Partei eine große Rolle spielen. So möchten die Linken durchsetzen, dass auch künftig nicht an den sogenannten freiwilligen Leistungen gespart wird, mit denen vor allem kulturelle, sportliche und soziale Angebote finanziert werden. Dazu gehöre auch, Einrichtungen in der Stadt abzusichern, wie etwa das Mehrgenerationenhaus Krümelkiste, den Bauspielplatz, das JFZ, das Mittendrin und das Haus der Begegnung.

Die Ortsteile sollen bei der Stadtentwicklung weiterhin nicht zu kurz kommen. In der Kernstadt gibt es zwar größere Projekt wie den Stadtgarten und das Jahnbad oder den sozialgerechten Ausbau des Seetorviertels. Doch auch in den Dörfern müsse investiert werden, etwa in Hotspots und freies W-Lan, das Mobilfunknetz, den Erhalt von Dorfgemeinschaftshäusern und den Ausbau des Busverkehrs.

Ein wichtiger Punkt, um das Zusammenleben der Einwohner jeden Alters zu ermöglichen, soll mit mehrerlei Vorhaben umgesetzt werden. Mehr bezahlbarer Wohnraum für Studierende und andere junge Menschen in der Ausbildung, eine stärkere Berücksichtigung von Singlehaushalten beim Wohnungsneubau sowie mehr Wohnraum für Familien mit kleinem Geldbeutel sollen das ermöglichen.

Um den Bildungsstandort zu stärken, möchte die Linke in der nächsten Legislaturperiode das neue Schulzentrum weiter auf- und ausbauen. Künftig soll dort sogar das Abitur abgelegt werden können. Sozialarbeiter und Krankenpfleger soll es an allen Schulen geben. Um die Schulentwicklung weiterhin komplett in der Hand zu haben, wird auch die Übertragung von Einrichtungen auf den Landkreis abgelehnt. Zudem soll bei Musik-, Kunst- und Volkshochschule darauf geachtet werden, dass niemand durch die Höhe der Gebühren ausgegrenzt wird.

Neuruppin soll auch weiterhin Justiz- und Verwaltungs­standort bleiben. Die Linke möchte aber zugleich den Gesundheitsstandort stärken und attraktive touristische Angebote schaffen. Das soll vor allem durch die Fachkräftesicherung geschehen, aber auch durch eine stärkere Nutzung regenerativer Energien.

Bei der Integration ausländischer Fachkräfte möchte die Linke, dass die Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft (EAN) künftig eine stärkere Rolle einnimmt. Hartz IV-Empfänger und Geflüchtete gegeneinander auszuspielen, verurteilt die Linke. Zudem soll Entscheidungen von Gremien wie dem Senioren-, dem Jugend-, dem Gleichstellungs-, dem Kultur- und dem Behindertenbeirat mehr Gewicht beigemessen werden.(zig)