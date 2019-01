Angelverein „Gründling“ wird 80

Heike Weißapfel

Birkenwerder (Jürgen Liebezeit) Birkenwerder. Der Vorsitzende Jürgen Beyer-Erbe steckt mitten in den Vorbereitungen für die Festveranstaltung: Denn Birkenwerders Angelverein „Gründling 1939“ feiert am kommenden Sonnabend, 19. Januar, das 80-jährige Bestehen.

Die „Gründlinge“ sind in die Jahre gekommen. Manche Vereinsmitglieder sind seit einem halben Jahrhundert dabei, weiß Jürger Beyer-Erbe. Der 69-jährige Vorsitzende selbst stieß erst 2006 dazu. Deshalb lässt er am Sonnabend auch lieber den Angelkamerad Bernd Subotniak sprechen. Er kann die Vereinsgeschichte aus eigener Anschauung Revue passieren lassen.

Gute 50 Mitglieder hat der Angelverein. „Wir sind insgesamt etwas überaltert“, sagt Jürgen Beyer-Erbe. „Wir haben zwar eine Jugendgruppe, aber im Durchschnitt sind die Mitglieder jenseits der 60.“ Dabei sei auch bei den Jüngeren das Interesse am Angelsport durchaus vorhanden. Nur fehle oft die Zeit, und die Konkurrenz an anderen Beschäftigungen nach der Arbeit sei groß. Die einen üben noch andere Sportarten aus, andere zieht es zur Freiwilligen Feuerwehr, wieder andere sind familiär eingebunden, nennt er Gründe, warum der Angelsport dann doch manchmal in den Hintergrund rückt. Zudem gibt es in Birkenwerder aber auch mehrere Angelvereine.

Plötze, Blei, Düster und Barsche sind es im Wesentlichen, die die Angler aus dem Havelkanal oder gelegentlich aus dem Boddensee holen, nur manchmal ist Edelfisch wie Karpfen oder Hecht dabei. Mehrmals im Jahr findet das Hegefischen statt.

Kinder und Jugendliche können sich im Verein auf die Prüfungen vorbereiten, die dann aber außerhalb des Vereins abgenommen werden. Zu den Höhepunkten des Anglerjahres gehören bei „Gründling“ auch die Kutterfahrten auf die Ostsee. „Ansonsten angeln die meisten jeweils für sich“, sagt Jürgen Beyer-Erbe. Allerdings hat der Verein ein eigenes Grundstück mit Vereinsheim. Das macht Arbeit, aber mit den Nachbarn, dem MC Birkenwerder, wird auch im Sommer traditionell zusammen gefeiert. Das gemeinsame Sommerfest ist in diesem Jahr am 29. Juni.

Erfolge hat der Verein aber auch zu verzeichnen: Zu den Mitgliedern des Vereins „Gründling“ zählt Werner Lindenberg. Der Gemeindevertreter hat schon mehrere Preise eingeheimst. So gehörte der 67-Jährige im Herbst zum dreiköpfigen deutschen Nationalteam, das bei der Big-Game-Fishing-WM vor Frankreich den Weltmeistertitel des Verbandes „FIPS-M“ holte. Im November angelte sich Lindenberg mit seinem Team bei den Deutschen Meisterschaften auf Platz zwei. (hw/zeit)

Beginn der Jubiläumsfeier, zu der auch Bürgermeister Stephan Zimniok und Vertreter des Kreisanglerverbands eingeladen sind. ist am Sonnabend um 15 Uhr im Vereinsheim an der Havelstraße 63 d.