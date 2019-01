Alte Reederei sorgt für Gesprächsstoff

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Das Motto könnte auch lauten: „Angebot schafft Nachfrage“ – so will der Verein Brückenschlag in Fürstenberg auch 2019 mit kulturellen Offerten das Publikum in die Alte Reederei locken. Geplant ist beispielsweise für den Sonntag, 31. März, eine spektakuläre Musik-Comedy-Show.

Brückenschlag-Macher Kirsten Poggendorf und Michael Wittke sind zumindest davon überzeugt, dass die Veranstaltung ein Straßenfeger werden kann. Es gastieren nämlich „Les Pappillons“, das Schweizer Musik- und Klamauk-Duo, verkörpert von Giovanni Reber an der Geige und Michael Giertz, der am Klavier sitzt.

Die beiden sind keine Unbekannten für Freunde der Musik-Comedy in Fürstenberg. „Les papillons“ gestalteten 2017 eine der beliebten Fahrten mit Musik auf dem Kaffenkahn.

Dass dieses traditionsreiche Schiff auch 2019 wieder ablegen wird, sei jetzt schon gewiss. Wie Kirsten Poggendorf erklärt, sei man derzeit mit dem Zusammenstellen des Programms befasst. Dabei gilt unbedingt, nur Sorgfalt zahlt sich aus. So waren die Kahnmusiken auch im vergangenen Jahr ein echter Renner, weil alles wohldurchdacht organisiert wurde.

„Voraussichtlich bereits Anfang Juli wird der Reigen der Veranstaltungen dieses Jahr beginnen“, merkt Poggendorf an. Zusammen hängt der zeitige Saisonstart mit dem frühen Beginn der Sommerferien. Ein Höhepunkt der diesjährigen Kahnmusiken wird eine für Fürstenberger Verhältnisse ungewöhnliche Premiere sein: Für den 31. Juli ist der erste Fürstenberger Poetry-Slam geplant, also ein freier Vortragswettbewerb für Literaten. Der sogenannte „Kahn-Slam“ wird vorbereitet von dem Verein „Kahnpoeten“: Vier Poetry-Slammer und -innen treten in mehreren Runden gegeneinander an, und das Publikum entscheidet, wer mit dem Pokal in der Hand ans Ufer zurückkehrt. Wobei die Fäden der Vorbereitung bei dem Poeten Jesko Habert zusammenlaufen. Seit 2007 tritt er nach eigenem Bekunden auf deutschen und internationalen Slam-Bühnen als der Jesko auf.

Wichtiger Bestandteil des diesjährigen Kultur- und Kinoangebotes in der alten Reederei wird freilich die sogenannte „Schlussstrich“-Reihe sein. In einer Kooperation mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten werden Filme gezeigt, die sich dokumentarisch oder als Spielfilm mit der Zeit der NS-Diktatur auseinandersetzen. Los geht es am 23. Januar. Im Kino des Kulturgasthofes wird dann der Film gezeigt „Sarahs Schlüssel“. Der Film beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anschließend kann über das Gesehene gesprochen werden. (pilz)

Der Verein Brückenschlag verfügt übrigens jetzt über eine eigene Homepage. Die Adresse lautet: brueckenschlagfuerstenberg.de. Dort werden in den kommenden Wochen alle Angebote für 2019 angekündigt.