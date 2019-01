460 Millionen Euro für 400 Büros

dpa

Berlin (dpa) Das Bundeskanzleramt in Berlin soll um einen Neubau erweitert werden. Angesichts der zunehmenden Zahl von Mitarbeitern und neuer Aufgaben in der Regierungszentrale sei die Ergänzung notwendig, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun am Dienstag. Das bogenförmige Bürogebäude werde bis 2028 im sogenannten Kanzlerpark auf dem westlichen Spreeufer nach Plänen der Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank entstehen, die bereits das östlich gelegene Hauptgebäude entworfen hatten. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei in die Planungen eingeweiht.

Seit 2001 sei die Zahl der Beschäftigten im Kanzleramt von 410 auf 750 Mitarbeiter gestiegen, sagte Braun. Büros seien doppelt belegt, viele Arbeitsplätze auf andere Gebäude ausgelagert worden.

Mit dem auf mindestens 460 Millionen Euro veranschlagten Projekt wird das sogenannte Band des Bundes vervollständigt, das als Regierungsquartier ebenfalls auf Ideen von Schultes und Frank zurückgeht. Zur Gebäudereihe, die sich als Ost-West-Klammer über beide Seiten der Spree erstreckt, gehören auch prominente Bundestagsbauten. Konzipiert sei das neue Haus als Nutzbau. „Architektonisch spielt die Musik hier“, sagte Schultes vor Journalisten im Kanzleramt.

In dem eher zweckorientierten Neubau sollen auf sechs Geschossen 400 Büros, Gesprächsräume, eine Kantine und eine Kindertagesstätte entstehen. Hubschrauber sollen auf einer Plattform in 22 Meter Höhe auf dem Neubau landen. In einem Zusatzbau außerhalb des Kanzlerparks sollen die Logistik und die Poststelle unterkommem. Geplant ist eine neue Fußgängerbrücke über der Spree. Die konkreten Planungen sollen in diesem Jahr beginnen, Baubeginn ist für 2023 vorgesehen.