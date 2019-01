Niederlage nach Schluss-Sirene besiegelt

Roland Hanke

Grünheide (MOZ) Abstiegskampf pur erlebten die mehr als 300 Zuschauer am Sonntagabendabend in der Löcknitzhalle in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree. Gastgeber Grünheider SV musste sich der SG Uni Greifswald/Loitz äußerst knapp mit 25:26 (14:11) geschlagen geben.

Die Entscheidung fiel erst nach der Schluss-Sirene, als der Greifswalder Marc-Christoph Hagemeier den Sekunden vor Ende verhängten umstrittenen Siebenmeter für die Gäste verwandelte. Viele Diskussionen und große Aufregung über die Schiedsrichter-Entscheidung schlossen sich bei den Grünheidern an, während die Gäste tanzend ihren Auswärtssieg und den Sprung auf Tabellenplatz 7 feierten. Die Grünheider bleiben als Zwölfter mit nur zwei Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht weiter in Abstiegsnöten.

GSV-Trainer Frank Morawetz fand den Siebenmeterpfiff unberechtigt und schimpfte: „In den letzten zehn Minuten des Spiels wurde alles gegen uns gepfiffen. Ich habe kein Problem damit, eine Niederlage gegen den Gegner einzustecken, aber nicht gegen Schiedsrichter.“

Dabei hatte seine Mannschaft in den sechs Minuten zuvor mit einem Kraftakt den 23:25-Rückstand durch zwei Tore von Clemens Wetzel – mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer bei den Grünheider – noch ausgleichen können. 34 Sekunden vor Ende nahmen die Gäste eine Auszeit. Ihr Angriff wurde zunächst abgewehrt, ehe es Freiwurf und danach den Siebenmeter gab.

Doch soweit hätte es nicht kommen müssen, denn die Gastgeber hielten nach der Drei-Tore-Führung zur Halbzeit einen Vorsprung bis zur 41. Minute (19:18), lagen beim 17:13 (37.) sogar mal mit vier Treffern vorn. Doch es gab den Ausgleich für die Greifswalder (19:19/42.). Danach kamen die Grünheider nicht mehr zur Führung.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, denn zumindest ein Unentschieden hatten wir uns wirklich verdient“, sagt GSV-Trainer Morawetz. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht ganz so gut gespielt und auch Chancen ausgelassen. Das passiert im Abstiegskampf.“ Das nächste Punktspiel steigt erst am 2. Februar bei der Sp.Vg. Blau-Weiß in Berlin, die nur drei Punkte vor den Grünheidern Achter ist. „Unsere Jungs werden auch in dieser wichtigen Partie wieder alles für Punkte tun“, sagt Morawetz.

Grünheider SV: Denny Alpers, Tim Justin Reisener – Matthias Henow 3, Konstantin Büttner 2, Phillipp Hudewenz 4/2, Sören Klünder, Oliver-Mathis Buck, Marcus Schwiderski 3, Marcel Otto, Sebastian Ackermann 1, Julian Kassler 1, David Luca Hiesener, Clemens Wetzel 7, Tom Griebsch 4

Schiedsrichter: Paul Mayerhofer, Jan Misselwitz – Siebenmeter: SSV 2/2, Uni 6/5 – Zeitstrafen: GSV 4, Uni 4