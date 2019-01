Mehr Bäume und ein Hüpfkissen für den Schlosspark

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In mehrfacher Hinsicht war 2018 ein außergewöhnliches Jahr für den Schlosspark. Mit 111 826 Besuchern kamen fast 24 000 zahlende Gäste mehr als im verregneten Jahr zuvor. Dafür mussten die Gärtner im Hitzesommer so viel wässern wie noch nie.

„An Spitzentagen lag der Wasserverbrauch bei 800 000 Litern. Das ist ein Güterzug voller Wasser“, sagt Andreas Kenzler, Leiter des Grünbereichs bei der Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO. Zum Glück habe es trotz der anhaltenden Trockenheit noch genug Wasser in Oranienburger Kanal und Havel gegeben. Es sei daher auch den zuständigen Behörden zu danken, sagte TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn. Die Hitze machte dennoch dem Baumbestand zu schaffen. Weil durch die Trockenheit Äste herabzustürzen drohten, wurden Teile des alten Parks zeitweise gesperrt. Weil gleichzeitig der Wasserstand der Havel sank, kamen weniger große Boote zum Schlosshafen. Dennoch sei es ein „grandioses Jahr“ gewesen, sagt Hafenmeister Thomas Ahrens.

Um künftig mehr Schatten für die Parkbesucher zu bieten, wurden im neuen Teil neun Bäume gepflanzt. Der nahe Wasserspielplatz war an Hitzetage heiß begehrt, Wal Oki wurde zur neuen Attraktion. Damit die Neugier erhalten bleibt, gibt es im Spielebereich auch in diesem Jahr eine Neuerung. Südlich des Wasserspielplatzes entsteht ein weiteres Hüpfkissen, das kreisrund und flacher als das vorhandene ist. Weil sich dort gern ältere Kinder breit machen, soll das neue Kissen Kindern bis sechs Jahren vorbehalten sein. Außerdem entstehen drei Trampoline. Zwei der drei Schaukeln werden abgebaut und an der Park-Kita als Ersatz für marode Spielgeräte neu aufgestellt.

Realisiert werden soll die neue Spielattraktion bis zum Saisonbeginn im April. Dann wird es neben den aufgeblühten Blumenzwiebeln, von denen 160 000 neu in die Erde gebracht wurden, Veränderungen für alle Besucher geben. Erstens soll die Kasse täglich zwei Stunden länger, also bis 20 Uhr geöffnet bleiben. „Damit wollen wir auch einen späteren Besuch im Schlosspark ermöglichen“, sagte Höhn. Der Wunsch war gerade bei schönem Sommerwetter häufig geäußert worden. Außerdem gelangen die Besucher künftig durch einen neuen Eingangsbereich in den Park. Weil die Drehkreuze nicht mehr ausreichend funktionsfähig sind, entsteht ein neues, überdachtes Drehtor rechts neben dem Kassencontainer. Dort öffnet sich für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen auch ein Tor. Das funktioniert vollautomatisch und soll zugleich ein Test für mögliche weitere Drehtore sein, die in Zukunft auch einen Zutritt von der Orangerie oder vom Schlosshafen zum Park ermöglichen würden.

Hinaus gelangen die Besucher durch das große Drehtor, durch das auch Fahrräder, Kinderwagen und Anhänger passen und das sich derzeit noch rechts neben dem Container befindet und an die Stelle der alten Drehkreuze installiert werden soll. Das große Tor, das für Fahrzeuge und für die Eltern der Kita-Kinder geöffnet wird, bleibt.