dpa

Potsdam (dpa) Eine in Potsdam entdeckte 250 Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag entschärft. Bei der gezielten Suche in Vorbereitung eines Neubauvorhabens war der Sprengkörper aufgetaucht, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage am Dienstag. Der Blindgänger US-amerikanischer Bauart liegt in zwei Meter Tiefe. Der Zünder soll vor Ort entschärft und durch eine gezielte Sprengung vor Ort unschädlich gemacht werden.

Ab 8 Uhr wird nach den Angaben ein Sperrkreis um den Fundort in der nördlichen Speicherstadt am Leipziger Platz nahe des Hauptbahnhofes gezogen. Etwa 600 Personen sind betroffen, die nicht an ihren Arbeitsplatz können. In dem Sperrkreis liegen der Hauptbahnhof, ein Hotel, die Staatskanzlei, der Landtag, Ministerien sowie mehrere Museen.