Mit 65 PS auf Mission Titelverteidigung

Viel zu tun: Jörg Vach (links) und Eckhard Eichhorst an der leeren Karosse des neuen Rallye-Trabants

Eberswalde (MOZ) Der Brunower Eckhard Eichhorst und der Eberswalder Jörg Vach gehen als Titelverteidiger der ADMV Rallye sowie der Internationalen Trabant Rallye Meisterschaft in die neue Saison. Neu ist auch der fahrbare Untersatz, eine mindestens 65 PS starke „Rennpappe“.

Wenn man derzeit in die Garage der beiden Trabi-Piloten von der Motorsportgemeinschaft Eberswalde schaut, dann kommt man tatsächlich ins Grübeln. „Ich hoffe, dass der Neue bis Ende März fertig wird“, sagte Eckhard Eichhorst mit einer großen Portion Zuversicht. Zu sehen ist dort eine splitternackte Karosserie. Kein einziges Kabel ist montiert, gähnende Leere herrscht im Motorraum und in der Fahrgastzelle, so die offizielle Bezeichnung für das Reich von Fahrer und Beifahrer, ist einfach mal nichts.

Die Rollen beim Team sind klar verteilt: Eckhard Eichhorst kümmert sich ums Fahren und die Technik, alles andere ist Sache von Jörg Vach. Beide sind Titelverteidiger, haben im vorigen Jahr sowohl die Gesamtwertung der ADMV Rallye bis 1400 Kubikzentimeter als auch die Internationale Trabant Rallye Meisterschaft gewonnen. „Ganz großen Anteil daran haben Rainer Freimuth, Wolfgang Schiller und Lutz Wolff, unsere Serviceleute, die immer mit dabei sind uns aus so manch schon aussichtslos erscheinender Patsche geholfen haben“, erklärte Jörg Vach.

Auch wenn es nicht so aussieht, sind beide felsenfest davon überzeugt, dass der Trabant 4.0, eigentliches Baujahr 1989, bei der ersten Rallye an den Start gehen wird. Dann soll er mit 65 PS über Wald- und Feldwege sowie Asphalt rasen. „Mal schauen, vielleicht können wir da noch das eine oder andere PS herauskitzeln“, sagte Eckhard Eichhorst lachend. 640 Kilogramm wird der Rennbolide wiegen, technisch und sicherheitsmäßig auf allerneustem Stand sein und auf geeigneter Strecke etwa 130 km/h erreichen. „Das reicht auch“, erklärte Jörg Vach. Dazu muss „die Rennpappe“ auch noch straßenzugelassen sein.

Notwendig war Trabant Nummer 4 seit 1997, der seinen Vorgängern optisch wie ein Ei dem anderen gleichen wird, weil es bei den elf gefahrenen Rallyes im vorigen Jahr hart zur Sache ging. „Da war sehr viel Buckelpiste dabei, viele Vibrationen, das geht auf Karosse und Fahrwerk, sodass ein kompletter Neuaufbau nötig war“, erklärte Eckhard Eichhorst, der derzeit jeden Abend drei bis vier Stunden am Neuen schraubt. Ein paar Trabis hat er noch in der Hinterhand, Ersatzteile wie neue Achsen kommen teilweise aus Tschechien – einige Jahre kann er noch aus dem Fundus schöpfen.

Wie im vorigen Jahr fällt der Startschuss zur neuen Rallye-Saison in Lutherstadt Wittenberg. 2018 wurden beide dort Dritter in der Wertungskategorie, auf schlammigem Boden, der in diesem trockenen Jahr eher eine Seltenheit darstellte. Ein Stempelfehler verhinderte ein besseres Resultat, aber beide setzten auf ganz andere Tugenden, als bei jedem Rennen siegen zu wollen. „Wir wollen bei jedem Lauf ins Ziel kommen, das ist unser eigentliches Ziel“, erklärte Jörg Vach. Und das ist schon schwer genug manchmal.

Aus mehreren Prüfungen besteht so eine Rallye. Im Allgemeinen führt die Fahrt über lange Asphaltstrecken zu den eigentlichen Wertungsprüfungen. Da ist pünktliches Ankommen Pflicht. Das setzt technische Unversehrtheit des fahrbaren Untersatzes voraus oder eben pfiffige Ideen, dass die Pappe trotzdem rollt. Wie beim Lauf im Vogtland, wo die Lichtmaschine ausstieg und beide mit einer kleinen Batterie, beinahe auf dem Schoß, den Lauf zu Ende fuhren. Oder wie sie zusammen mit dem Serviceteam in 18 Minuten das komplette Getriebe auswechselten, wozu eine gut ausgerüstete Kfz-Werkstatt schon mal gut anderthalb Stunden braucht.

Von groben Unfällen blieb das Team bislang verschont. Wichtig dafür ist die Kommunikation zwischen Fahrer und seinem Co, damit auch bei schlechter Sicht die nächste Kurve nicht verborgen bleibt. Eine GPS gesteuerte App auf dem Smartphone kann da heutzutage helfen, aber das sogenannte Gebetbuch, die eigenen Aufzeichnungen über die Wertungsstrecke, kann es nicht ersetzen.

Ein Traum der beiden ist es, eine Rallye in Skandinavien mit der Rennpappe in Angriff zu nehmen. Aber für dieses Jahr steht erst einmal die Mission Titelverteidigung an.