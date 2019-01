Klare Bekenntnisse für Gymnasium

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Bürgermeisterin Elke Stadeler hat dem Landkreis im jüngsten Bildungsausschuss der Stadt volle Unterstützung für einen Gymnasiumsneubau zugesichert und damit auf kürzlich getroffene Aussagen von Landrat Gernot Schmidt zu dem Thema reagiert. Dieser hatte in einem MOZ-Interview das Interesse des Kreises am Standort Strausberg, insbesondere an der alten Polizeiinspektion in der Wriezener Straße, erneuert, da das dortige Grundstück drei wesentliche Kriterien erfülle. Es befinde sich in öffentlicher Trägerschaft des Landes und lasse sich kostenneutral an den Kreis übertragen, es sei größer als 7000 Quadratmeter und lasse auch planungsrechtlich einen Schulbau zu.

„Wenn der Landkreis sagt, wir wollen das Projekt hier umsetzen, unterstützen wir das in alle Richtungen“, antwortete Stadeler Linken-Fraktionsmitglied Martin Schultheiß, der eine aktuelle Position der Stadt zu dem Thema erfragt hatte. „Der Landrat hat sich schon seine Gedanken gemacht, sagt so was nicht aus Jux und Dollerei“, erklärte sie gegenüber der MOZ.

Christel Kneppenberg (SPD) als Vorsitzende des Bildungsausschusses vom Kreis berichtete vom Anliegen der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf, dem Landkreis ein Gelände an der Landstraße in Fredersdorf-Nord anzubieten. In Erbbaupacht auf 99 Jahre für einen Euro pro Jahr. Die Position der Gemeinde will Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) in der nächsten Sitzung des Gremiums am kommenden Mittwoch darlegen. Auch andere Gemeinden, darunter Petershagen-Eggersdorf, haben sich bereits ins Spiel gebracht. „Der Wettbewerb um das Gymnasium ist eröffnet“, sagte Christel Kneppenberg. „Ich kann der Verwaltung nur raten, auf den Landkreis zuzugehen, und alle Unterstützung für ein Gymnasium in Strausberg anzubieten.“ Fraktionskollegin Sibylle Bock verwies auf Mitnutzungsmöglichkeiten der zum Oberstufenzentrum gehörenden Mehrzweck- und Sporthalle sowie der Energie-Arena für den Schulsport am Gymnasium. „Das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Außerdem sind wir die größte Stadt im Kreis, wir müssen kämpfen und dürfen uns das Schnitzel nicht von der Pfanne nehmen lassen“, warb sie für den Standort Strausberg.

Elke Stadeler zeigte sich „unangenehm berührt“, dass das, was bei einem Gespräch mit mehreren Bürgermeistern vor Wochen abgestimmt worden sei, „politisch offenbar nicht durchzusetzen ist. Damals war schon eine gewisse Linie pro Strausberg zu erkennen“, sagte sie der MOZ. „Der Landkreis sieht die Potenziale unserer Stadt. Da kann man hinterherhetzen, wie man will, und Einfamilienhäuser bauen, wie man will“, sagte sie in Richtung der Gemeinden am Berliner Rand. (mst)