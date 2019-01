Mit der Bahn auf Augenhöhe

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schwer einzuschätzen, wer bei der Ausschreibung des bundesweit größten Eisenbahnnetzes Gewinner und Verlierer ist. Die Odeg stellt die Weichen weiter auf Wachstum und kann dem Platzhirsch Deutsche Bahn in der Region schon längst das Wasser reichen. Dass das Privatunternehmen jetzt der DB Regio auch noch ihre Vorzeige-Expresslinie RE1 abgeluchst hat, dürfte der Bahn im ersten Moment ein wenig auf den Magen schlagen.

Bei genauerem Hinsehen aber hat die Bahn sogar – bewusst oder unbewusst – zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Sie hat sich in der Ausschreibung unterm Strich ein größeres Paket an Strecken als Mitbewerber Odeg gesichert und rollt ab 2022 mit dem RE 2 direkt nach Cottbus, wo der Konzern ein Bahnwerk betreibt, dessen Existenz immer mal wieder in Frage gestellt wird.

Für den Pendler ist das entscheidend, was der Verkehrsverbund in den Verträgen festgeschrieben hat: Mehr Züge mit mehr Sitzen, dichtere Takte und Selbstverständlichkeiten wie Internet an Bord. Beide Unternehmen haben jetzt fünf Jahre Zeit, sich auf den Start im Dezember 2022 vorzubereiten. Neue Fahrzeuge be- und zusätzliches Personal einstellen. Damit die berüchtigten „Verzögerungen im Betriebsablauf“ den Neustart 2022 nicht vermiesen.