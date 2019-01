Pokale, Rekorde und ein Abschied

Aileen Hohnstein

Oranienburg Die EMB-Cup-Serie hat sich in Oberhavel in den vergangenen Jahren zur beliebten Laufveranstaltung gemausert. Nun wurden die besten Teilnehmer vor dem Start in die neue Saison auf einer Festveranstaltung im Oranienburger Pharmasaal ausgezeichnet.

3 304 Finisher wurden 2018 in den elf Läufen gezählt – eine Größenordnung, mit der die Veranstalter mehr als zu zufrieden sind. „Als wir vor elf Jahren angefangen haben, waren wir noch ein ganz bescheidener Cup“, sagte Dirk Lüdecke vom Namensgeber Energie Mark Brandenburg (EMB). „Jetzt haben wir uns einen guten Namen gemacht.“

1 234 kamen im ersten Jahr bei insgesamt elf Läufen ins Ziel. Dass es diesmal weit über 3 000 waren, bezeichnete Laufkoordinator Marco Fiedler als „eine sensationelle Zahl“. Eine Erklärung für den großen Zuspruch der Laufserie hatte er auch parat: „Das komplette Umfeld ist ein wichtiger Punkt. Die Menschen kennen sich und treffen sich gern bei den Läufen wieder. Und das Alleinstellungsmerkmal unserer Laufserie ist, dass es nur zwei Anforderungen gibt: Bei uns darf jeder mitmachen, der mindestens acht Jahre alt ist und irgendwo auf diesem Planeten lebt.“

Der Anspruch, den die Veranstalter des EMB-Energie-Cup haben, ist, dass jeder Läufer die Strecken absolvieren kann, egal ob Hobbyläufer oder Profisportler. „Wir haben für jeden etwas dabei – ein bisschen Trail sowie Straße und Wald“, erläuterte Marco Fiedler die Streckengestaltung.

Im vergangenen Jahr wurde erstmals der Havelbaude-Lauf in die Serie aufgenommen, der auf viel positives Feedback gestoßen ist. In der Saison 2019 ist der Havelbaude-Lauf erneut mit dabei. Und eine neue Strecke wurde ebenfalls aufgenommen: Mit dem Hohen Neuendorfer Herbstlauf ist einer der größten Läufe der Region mit im Programm. Mittlerweile würden sich wesentlich mehr darum bewerben, dabei sein zu wollen, als aufgenommen werden können. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich der Cup als feste sportliche Veranstaltungsreihe etabliert habe, so Fiedler.

Wurde in den Anfangsjahren noch in der Aula der Nashorn-Grundschule in Vehlefanz gefeiert, so hat sich in den vergangenen Jahren der Pharmasaal in Oranienburg als Ort der Preisverleihung empfohlen – die Zahl der Gäste war für die Aula schließlich zu hoch. Gut 150 Personen waren diesmal beim Saisonabschluss dabei. Insgesamt 93 Pokale und Urkunden gingen an die Besten der Laufserie. Einen Rekord konnte Marco Fiedler ebenfalls vermelden: „Noch nie waren so viele verschiedene Altersklassen vertreten. An Teilnehmer aus insgesamt 34 Altersklassen wurden Pokale verliehen.“ Die geehrten Läufer waren zwischen acht und 83 Jahre alt. Für Sportler, die alle elf Läufe absolviert hatten, gab es zudem noch ein T-Shirt. Drei Teilnehmer – Clara Heidrich, Uwe Schiwek und Günter Dubiel – waren 2018 so ehrgeizig und hatten diese Herausforderung Bravour bewältigt.

Nun wird der Blick schon wieder auf die neue Lauf-Saison gerichtet. Diese startet am 9. März mit dem Hennigsdorfer Frühjahrscross. Dann allerdings wird einer der Veranstalter der Laufserie nicht mehr mit dabei sein: Dirk Lüdecke vom Hauptsponsor EMB geht in den Ruhestand und wurde deshalb verabschiedet. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.