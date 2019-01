Autohaus setzt 10 000 Euro Belohnung aus

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Das Maß ist voll“, sagt Jörg Hönigk, Inhaber des Auto-Centrums Hönigk im Gewerbepark Nord. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben dreiste Diebe das Betriebsgelände Am Heidering heimgesucht und insgesamt 456 eingelagerte Kompletträder der Marken Mazda und Toyota inklusive Felgen gestohlen. Schaden: rund 180 000 Euro.

„Früher fuhr die Polizei im Gewerbepark auch an Wochenenden noch gelegentlich Streife. Jetzt passiert das gar nicht mehr. Wir werden hier total allein gelassen, weil die Polizei zu wenig Personal hat. Die Politik hat es versäumt, genügend Polizeibeamte einzustellen“, klagt Hönigk. Er will natürlich, dass die Täter dieses Mal gefasst werden. „Deswegen setze ich jetzt eine Belohnung von 10 000 Euro zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung der Täter aus“, sagt Jörg Hönigk, der sich vor 24 Jahren mit einem Autohaus im Gewerbepark Nord niedergelassen hat.

Einbrüche und Diebstähle von Autos habe es in dieser Zeit öfters mal gegeben. „Aufgeklärt wurde davon allerdings bis heute nicht eine einzige Tat“, bemängelt Jörg Hönigk. Es sei regelrecht erniedrigend, wenn die Staatsanwaltschaft drei Monate später mit einem Dreizeiler antworte „Die Ermittlungen würden eingestellt, weil niemand ermittelt werden konnte.“, weiß Hönigk aus leidvoller Erfahrung. „Dann fühlt man sich wie Freiwild, ist völlig hilflos und ohnmächtig. Deswegen will ich mit der Belohnung, die ich jetzt auslobe, auch ein klares Zeichen setzen“, sagt Jörg Hönigk.

Dabei habe er das Betriebsgelände mit Pollern, einem Zaun und einem neuen massiven Tor gesichert. Die Container, in denen die Reifen lagerten, hatten spezielle Sicherheitsschlösser. „Die knackt niemand mit einem Brecheisen. Da waren absolute Profis am Werk, die mit hydraulischen Hebezeugen gearbeitet haben müssen“, ist sich der Autohändler sicher.

Es dürfte sich auch um mehrere Täter gehandelt haben. Die waren in der Nacht zu Sonntag von einem benachbarten Grundstück, auf dem das Hoftor geknackt wurde, auf das Firmengelände gelangt. Auf dem Nachbargrundstück bogen die Täter noch einen Scheinwerfer weg, um nicht geblendet zu werden, klauten dort eine Lkw-Batterie, durchschnitten den Zaun, bevor sie zwei große Stahlcontainer gewaltsam aufbrachen. Aus diesen entwendeten sie die hochwertigsten 74 Reifensätze. Am Wochenende davor ließen die Täter bereits 40 Reifensätze aus einem kleineren Container mitgehen.

„Die waren alles in allem bestimmt eineinhalb bis zwei Stunden beschäftigt, ohne dass irgend jemand etwas bemerkte“, glaubt Jörg Hönigk. Und für den Transport hatten die Täter mit Sicherheit einen Lkw. Hönigk ist sich außerdem sicher, dass die Reifensätze längst irgendwo im Ausland angekommen sind. „Denn hier würden die Täter eine derart große Menge gar nicht zu Geld machen können“.

Sollten die Täter nicht gefasst und die Beute nicht sichergestellt werden, befürchtet Hönigk auf dem Schaden von 180. 000 Euro sitzen zu bleiben. Die Versicherung habe schon angekündigt, für den Diebstahl nicht einstehen zu wollen. Denn die Reifen gehörten schließlich nicht ihm, sondern den Kunden. Darüber ist der Unternehmer verwundert, fürchtet sogar, dass ihm seine Versicherung kündigt und ein neuer Vertrag nur noch zu astronomischen Summen zustande kommen könnte.

„Doch das kann ich meinen Kunden nicht zumuten“, versichert Hönigk. Er werde die Reifen der Kunden ersetzen. „Das sind dann natürlich alles nagelneue“, sagt der Händler. Er bittet aber darum, dass nicht jeder Kunde im Auto-Centrum anruft. „Wir verständigen alle betroffenen Kunden und ersetzen deren Reifen“, versichert er erneut.

In der Belohnung, die er auslobt, sehe er die einzige Chance, dass sich vielleicht doch etwas tue und eine Spur zu den Tätern führen könnte. Es stehe jedem frei, bei einer solchen Straftat eine Belohnung auszusetzen. „Wir ziehen da ja an einem Strang“, sagt Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Wer Hinweise geben kann, sollte sich direkt an das Auto-Centrum Hönigk wenden, Telefon 03301 83130. Aber auch die Polizeiinspektion Oberhavel nimmt Hinweise unter Telefon 03301 8510 entgegen. (bren)