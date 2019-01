Schaukochen für die Region

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Gaumenfreuden wird es während der bevorstehenden Grünen Woche viele geben – am Oberhavel-Tag, 23. Januar, dürften in der Brandenburg-Halle aber echte kulinarische Genüsse serviert werden: Die Köche dreier angesagter Restaurants in den Kommunen des Mittelzentrums wollen beim Schaukochen im „Pro Agro-Kochstudio“ leckere Menüs zubereiten.

Mit dabei diesmal der Thomashof Klein-Mutz, ebenso und bereits zum fünften Mal Henry Engel vom Birkenhof Burow. Tom Schonig vom Haveleck Steinförde kocht inzwischen zum vierten Mal während des Oberhavel-Tages – weil die Resonanz überwältigend ist und die hunderten Schaulustigen, denen während der Show der Magen knurrt, gerne nicht nur die Gerichte verspeisen. Denn in der Urlaubszeit, bei einem Abstecher im Brandenburger Seenland, werden viele von ihnen zwischen Gransee, Zehdenick und Fürstenberg pendeln, um auch mal im Thomashof, dem Haveleck oder im Birkenhof einzukehren.

Das weiß niemand besser als Olaf Bechert, Chef der Regio-Nord, der die Kooperation der Kommunen mit Gastronomen und Gewerbetreibenden als wichtigen Erfolgsfaktor bei der Präsentation auf der Grünen Woche ansieht. Hufschmied Olaf Peter wirbt stets erfolgreich für die Region, wenn er sich und seine Kutschen in der Reithalle präsentiert, betont Bechert. Urlaubs-Kataloge der Regio-Nord gingen weg wie warme Semmeln. „Das Team der Regio-Nord wird am zentralen Stand in der Halle während der gesamten Messe für die Urlaubsregion werben“, betont Bechert, wobei auch Einheimische willkommen seien. Doch was für ein leckeres Mahl wird dem geneigten Zuschauer in diesem Jahr beim Schaukochen kredenzt?

Tom Schonig erklärt, er werde angelehnt an das diesjährige Fontane-Jahr ein Menü aus dem Warenkorb des Ruppiner Seenlandes zubereiten: gedünstetes Hechtfilet und Kartoffelplätzchen in Dillsenfsauce mit Weißwein. Henry Engel kreiert eine pouchierte Zanderroulade, gefüllt mit sauren Gurken und Zwiebeln. Das alles in Speck- und Senfsoße, anbei Rote-Bete-Kartoffelstampf.

Heike Thomas zufolge werden die Klein-Mutzer mit Buletten vom Bergsdorfer Wiesenrind aufwarten, dazu Pflaumen und Feldsalat von Landwirt Wähnert in Hoppenrade, außerdem selbstgemachtes Pfannenbrot. „Wir freuen uns auf die große Herausforderung“, sagt Thomas. Zumal man seit der Eröffnung im Mai 2018 auf große Resonanz stoße. Übrigens wird es ein Rezeptbuch geben – dank der Förderung des Mittelzentrums. (pilz)