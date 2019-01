Magere Ausbeute bei Treibjagd

Dürftig fiel das Ergebnis einer Treibjagd der Jagdgenossen aus Mühlenbeck-Feldheim und Bergfelde-Schönfließ am Dienstag aus. Es wurde nur ein Wildschwein – ein Frischling aus dem vergangenen Jahr – erlegt. Insgesamt waren am Vormittag 45 Frauen und Männer, davon 30 Jägerinnen und Jäger, im Einsatz. Ziel war es, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern und das Schwarzwild in der Region zu reduzieren. Landwirte und Gartenbesitzer beklagen regelmäßig große Schäden durch die Wildschweine. © Foto: Jürgen Liebezeit

Im Anschluss an die Treibjagd wurde beim „Schüsseltreiben" – also dem gemeinsamen Essen – die Aktion ausgewertet. Hier unterhalten sich Dr. Ulrich Tornow (l.) und sein Neffe Ulf Tornow.

Jürgen Liebezeit

Bergfelde/Mühlenbeck (MOZ) Die Enttäuschung hielt sich am Dienstagmittag in Grenzen. Obwohl bei einer Treibjagd in den Wäldern zwischen Bergfelde und Mühlenbeck nur ein Wildschwein zur Strecke gebracht werden konnte, wurden am Treffpunkt schon wieder kluge Sprüche geklopft.

„Der Lauf ist sauber geblieben“, berichtete einer der Teilnehmer. „Das kommt im Jägerleben vor“, sagte ein anderer Jäger schulterzuckend. „Zehn Mal geht der Jäger raus, neun Mal kommt er leer nach Haus“, ergänzte ein dritter, der noch einen Spruch parat hatte: „Nichts geschossen, frische Luft genossen.“

Trotz der guten Laune der 45 Jäger und Treiber war die Treibjagd, die die Jagdpachtgenossenschaften Mühlenbeck-Feldheim und Bergfelde-Schönfließ am Vormittag gemeinsam durchgeführt hatten, vom Ergebnis her enttäuschend. „Wir wollten das Schwarzwild reduzieren“, erklärte der Mühlenbecker Obmann Marco Schultze. Denn die Wildschweine würden erhebliche Schäden in der Landwirtschaft und auch in privaten Gärten anrichten. Der Jäger warnte die Bevölkerung davor, Wildschweine zu füttern. „Dann darf man sich nicht wundern, wenn sie die Blumenbeete umpflügen.“ Erst kürzlich habe er wieder zwei illegale Futterstellen am Waldrand entdeckt. „Das ist falsch verstandene Tierliebe“, so Schultze. „Die gemeinsame Jagd dient auch der Kontrolle der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest“, ergänzte der Bergfelder Obmann Dr. Ulrich Tornow. „Wir hatten uns aber mehr erhofft“, lautete deshalb am Ende die Bilanz von Marco Schultze. Dabei hatten die Jäger und Pächter der Reviere im Vorfeld viel Zeit in die erste gemeinsame Treibjagd gesteckt. Es wurden extra Ansitze aufgestellt, Sicherheitsposten organisiert und die Jagdhornbläser zum Halali eingeladen.

Gesehen wurden zahlreiche Wildschweine, insgesamt wurde auch sechs Mal geschossen – aber eben nur einmal getroffen. „Sicherheit geht vor“, erklärte Alexander Löwe aus Birkenwerder die wichtigste Grundregel bei der Jagd. Deshalb könne nicht bei jeder Sichtung geschossen werden. Der 41-Jährige hatte als einziger ein Tier erlegt. Unterm Strich sei auch Pech mit im Spiel gewesen. „Die Tiere sind einfach in die falsche Richtung weggelaufen und haben Nebenwechsel genutzt“, sagte Marco Schultze. Die schlauen Schweine hätten die Lücken gut erkannt. Im nächsten Jahr sollen noch mehr Jäger und Treiber dabei sein. Glücklicherweise warteten wie im Vorfeld abgesprochen im angrenzenden Wald zwischen Heideplan und Autobahn Jäger des Landesforstamtes, die dann erfolgreich waren. „Das war eine gelungene gemeinsame Aktion“, sagte die Bergfelder Revierleiterin Kathrin Sauer.