Schüler lernen auf dem Flur

© Foto: Hans Still

Klosterfelde (MOZ) Rechtsanwalt Rico Brauer (F.Bg.W.) wurde am Montagabend zum neuen Klosterfelder Ortsvorsteher gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Fraktionskollege Klaus Pawlowski an, der krankheitsbedingt ausgeschieden war. Brauer muss nun handfeste Probleme stemmen.

Es war kurz vor 20 Uhr, als die Mitglieder des Klosterfelder Ortsbeirates ihre Wahlzettel in den improvisierten Schuhkarton warfen. Zwei Stimmen galten Dietmar Seefeldt (SPD), der sich schon im Vorfeld der Wahl zu seiner Kandidatur bekannt hatte. Sein Kontrahent Rico Brauer konnte fünf Stimmen auf sich vereinen und bezog nach der Auszählung und den Gratulationen mit seinen Unterlagen demonstrativ die Stirnseite des Versammlungstisches. Von dort aus kann sich Brauer nun zügig um die Probleme kümmern, die schon ein ums andere Mal die Klosterfelder Einwohner in Wallung brachten.

Der derzeit größte Notstand spielt sich offenkundig in der Grundschule ab, in der absolute Raumnot besteht. Mit dem Ergebnis, dass die Schüler sogar schon auf den Fluren unterrichtet werden müssen. „Es gab eine Unterschriftensammlung der erzürnten Eltern und eine sehr emotionale Debatte im Elternkreis. Es fehlen die Räume für den Teilungsunterricht, teilweise bekommen die Kinder ihren Unterricht auf dem Flur“, hatte Pawlowski zu Beginn der Sitzung in seinem Bericht des (scheidenden) Ortsvorstehers den Ortsbeirat informiert.

Raumprobleme gibt es allerdings auch in der zu kleinen Oberschule. Und weitere Schwierigkeiten entstehen, wenn die Kinder zur Mittagspause ihre Mahlzeiten zu sich nehmen wollen. Wieder fehlen geeignete Räumlichkeiten. Eine neue Mensa befindet sich zwar in der Planung, aber die bislang aufgerufenen Kosten liegen deutlich über dem ohnehin schon großzügigen Etat. „Im Haushalt sind 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Der Planerentwurf liegt mit gut zehn Prozent über diesem Ansatz“, antwortete am Dienstag der Wandlitzer Kämmerer auf eine entsprechende Anfrage.

Der Klosterfelder Ortsbeirat scheint nicht länger gewillt, die sich aufstauenden Probleme widerspruchslos hinnehmen zu wollen. „Wir unterstützen die Gemeinde Wandlitz nicht länger in ihrem Nichtstun“, sagte beispielsweise Karl-Heinz Marz (CDU) - wieder ging es dabei um das Thema Schule. Seit Jahren besuchen Grundschüler aus Zerpenschleuse die Grundschule im benachbarten Marienwerder (Amt Biesenthal-Barnim). Dieser Vertrag sollte nun erneut fortgesetzt werden. „Diese Schüler könnten auch gut in Klosterfelde zur Schule gehen, früher war das immer so“, erklärte Marz seine Ablehnung. Er plädierte dafür, „die Probleme deutlich werden zu lassen“ und wusste am Ende der Diskussion den gesamten Ortsbeirat hinter sich.

Dabei geht es auch ums Geld: 27 000 Euro kostet pro Jahr die Beschulung in Marienwerder. „Der Vertrag läuft über fünf Jahre. Wenn wir uns diese Ausgabe sparen würden, hätten wir für 135 000 Euro schon mal die halbe Grundschulplanung in der Hand“, argumentierte Marz.

Ebenfalls einstimmig einigen konnte sich der Ortsbeirat über die Zuschüssen für die Vereine im Ort. Union Klosterfelde begeht in diesem Jahr sein 100. Geburtstag und bereitet eine große Sause inklusive einem Dorffest vor. 5000 Euro Unterstützung vom Ortsbeirat wurden beantragt und bewilligt. Bei den Kleintierzüchtern und anderen musste gekürzt werden. Der Klosterfelder Etat von 10 725 Euro war durch die Anträge um über 2000 Euro überzeichnet. Die Kleintierzüchter bekommen nun 500 Euro Zuschuss, der Sportangelverein Kleine Lootsche erhält 800 Euro, die Volkssolidarität dagegen 1300 Euro. Der Förderverein Dorfkirche kann mit 1927 Euro rechnen. Ortsvorsteher Brauer verfügt über 1000 Euro Etat.