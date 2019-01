Luchareal wird Entwicklungsschwerpunkt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Areal entlang des Luchgrabens wird in den kommenden Jahren ein Entwicklungsschwerpunkt in Beeskow. Das Gebiet ist bereits seit längerer Zeit Teil des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“, so dass es gute Chancen gibt, für die Verwirklichung einzelner Projekte Fördermittel zu erhalten.

Die Stadtverordneten haben Ende vergangenen Jahres mit einem einstimmigen Beschluss nun grünes Licht für die Umgestaltung eines rund sechs Hektar großen Teilbereichs gegeben, der vom Bahnhof bis in die Fontanestraße reicht. Im Fontaneviertel selbst und in der Beeskower Ostvorstadt ist in den vergangenen Monaten bereits viel gebaut worden.

Straßen wurden erneuert, ein Spielplatz mit Sportgeräten und das Pflegezentrum Ohnesorge sind entstanden. Die wichtigste Maßnahme in dem Gebiet aber ist die inzwischen abgeschlossene Sanierung der Grundschule II, die zum Teil aufgestockt wurde und eine neue Aula erhalten hat. Damit ist am südlichen Rand des Plangebietes bereits vieles erledigt.

In diesem Jahr wird an der Nordseite des Plangebietes gearbeitet. Konkret geht es darum, das alte Bahnhofsgebäude zu sanieren. Das denkmalgeschützte Haus wird im weitesten Sinne zu einem sozialen Zentrum umgestaltet. Im vergangenen Jahr wurde heftig diskutiert, welche Vereine und Gruppen dort ein neues Domizil finden. Der Bumerang-Seniorentreff hat sich entschieden, in seinen derzeitigen Räumen in der Breitscheidstraße bleiben. Bürgermeister Frank Steffen bestätigt, dass einzelne Gespräche, so mit dem Demokratischen Frauenbund, über die Nutzung von Räumen im Bahnhof noch ausstehen.

Außerdem könnten sich die Arbeiten verzögern, weil es einen schwierigen Abstimmungsprozess mit der Bahn gibt. Geklärt werden müsse, so Frank Steffen, welche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen, weil der Zugverkehr praktisch direkt neben dem Gebäude weitergehe.

Zudem befinde sich Bahntechnik im Keller, die noch benötigt werde und wohl auch nicht verlegt werden könne. Und nicht zuletzt müssten Parkplatzreglungen getroffen werden. Alle Fragen, so der Bürgermeister, seien zu lösen, aber es sei schwer, bei der Bahn dafür überhaupt den richtigen Ansprechpartner zu finden.