Zwei Bewerber buhlen um Kandidatur

Bad Freienwalde/Wriezen Zum Jahresauftakt haben sich die CDU-Stadtverbände Bad Freienwalde und Wriezen mit Gästen im Restaurant & Café „Olivo“ in Bad Freienwalde getroffen, teilte Vorstandsmitglied Ulrike Heidemann mit. In Vorbereitung des Superwahljahres begrüßte die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Kristy Augustin aus Letschin die Mitglieder.

Im Hinblick auf die im Mai anstehenden Kommunal- und Europawahlen und die im Herbst folgenden Landtagswahlen, bedankte sich die Politikerin bei den beiden Stadtverbänden: „Die politische Arbeit und der demokratische Austausch untereinander findet hier nicht nur in den Wahljahren statt, sondern ist stetig präsent. Es spricht für die Arbeit der Verbände, wenn in den Sitzungen die unterschiedlichen Meinungen sorgsam und fachlich diskutiert werden.“, sagte die Kreisvorsitzende. So sei es möglich, eine geschlossene Position zu finden und die Umsetzung gemeinsamer Ziele zum Wohle der Bürger anzugehen.

Die Liste der aktuellen Themen zur Kommunal- und Landespolitik werde von der Diskussion um die Straßenbaubeiträge angeführt, so Ulrike Heidemann. Auch die Bürgermeister Ralf Lehmann und Karsten Ilm brachten sich mit starken Redebeiträgen dazu ein. Die Forderung nach Abschaffung der Anliegerbeteiligung bringe Städte und Gemeinden in arge Bedrängnis, machten die Bürgermeister deutlich. Im Land Brandenburg gebe es teils erhebliche Defizite bei Investitionen und Erhaltung der Gemeindestraßen. Daher werden dringend Vorschläge für eine neues langfristiges Konzept benötigt. Laut Kristy Augustin befassen sich die Verantwortlichen auf Kreis- und Landesebene derzeit intensiv mit nachhaltigen Lösungsansätzen. Die Stadtverbände Bad Freienwalde und Wriezen erhoffen sich nun Signale, die die Diskussion in den Gemeinden voranbringen.

Als weitere Gäste des Abends stellten sich die Landtagsabgeordnete Laura Lazarus (CDU) aus Königs-Wusterhausen und Arco Auschner aus Fredersdorf-Vogelsdorf vor. Beide wollen sich als Direktkandidaten in hiesigen Wahlkreis für die Landtagswahl bewerben.

Arco Auschner traf den Nerv er Anwesenden, in dem er sich dafür aussprach, dass politische Entscheidungen auch in Zukunft in den Kommunen getroffen werden müssen. Die Gestaltung der Heimat solle weiter von denen begleitet werden, die mit den Gegebenheiten und Belangen vertraut und verbunden seien. Sollte das Thema Kreisgebietsreform erneut aufkeimen, werde er sich deshalb wiederholt dagegen aussprechen.

Laura Lazarus konnte ebenfallseindrucksvoll mit ihrer Motivation und fachlichen Eignung überzeugen und wirbt für die Fortführung ihres Mandats.