Fastnacht und Zampern mit Programm

MOZ

Beeskow (MOZ) Gezampert und Fastnacht gefeiert wird in der Region um Beeskow am Wochenende wieder an einigen Orten.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Ahrensdorf lädt am Samstag um 19.30 Uhr in die Gaststätte Fünfhausen in Ahrensdorf. Beginn ist um 19.30, für Stimmung soll die Gruppe Peats Party Band sorgen. Beginn des Zamperns ist am Samstag um 13 Uhr. In Stremmen steigt die Fastnachtsparty Sonnabend am Jugendclub ab 20 Uhr.

In Neuendorf bei Beeskow wird am Samstag ab 19 Uhr in Willys Schankwirtschaft Fastnacht gefeiert. Einlass ist um 19 Uhr, für die Unterhaltung sorgt die Party Band „Sound Up“. Es gibt Essen á la Carte.

In Philadelphia wird das Fastnachtswochenende am Samstag mit dem Zampern eingeläutet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ortseingang von Philadelphia. Ab 20 Uhr kann mit DJ Bernd im beheizten Festzelt das Tanzbein geschwungen werden. Sonntag spielt das BlaMuEcho zum Eisbeinessen ab 11 Uhr.