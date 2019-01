Zweites Leben für Tofu und Nudel-Snack

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Zu verschenken: Zweimal Bio Tofu geräuchert. Ist nicht so mein Geschmack. Abzuholen in Füwa Mitte“, schreibt Tanja Kasowsky; Michelle Petzold vergibt eine Packung haltbaren Nudel-Snack an Selbstabholer. Auch Stilltee und Kleidung werden auf der Facebook-Seite „Food Sharing & Kostenloses für die ganze Familie in Fürstenwalde/LOS/Berlin“ angeboten.

Food Sharing (englisch für Essen teilen) ist eine Initiative, bei der Menschen überschüssige Lebensmittel an andere Menschen oder soziale Einrichtungen abgeben. „So viele Leute schmeißen so viel weg“, sagt Wolfgang Ernst.

Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nämlich mindestens 55 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf und Jahr – Lebensmittel, die mitunter noch genießbar sind und über die sich andere Menschen freuen würden. Um diesem Dilemma etwas entgegenzusetzen, hat Wolfgang Ernst vor knapp vier Monaten die Facebook-Seite ins Leben gerufen, die es in ähnlicher Form auch für andere Städte und Regionen in Brandenburg gibt.

„Durch die Tafel bin ich drauf gekommen“, sagt der 53-Jährige. Deren Prinzip sei so ähnlich, allerdings sei die an der Hegelstraße gelegene Einrichtung für viele nur mit dem Bus erreichbar. „Da bezahlt man das Ticket und die Lebensmittel auch“, sagt Ernst. Über die Seite, die er moderiert, werden Lebensmittel und Klamotten entweder kostenlos abgegeben oder gegen andere Dinge getauscht. „Alkohol ist ein No-Go“, stellt er klar. Entsprechende Angebote in der aktuell 111 Mitglieder starken Gruppe löscht Ernst. Ansonsten funktioniere das Miteinander gut.

Vor Weihnachten lief eine Spendenaktion für das Obdachlosen-Wohnprojekt Luise über die Seite; bei Ernst stapelten sich Tabak, Kaffee und Lebensmittel, die den Bedürftigen beim Weihnachtsessen übergeben wurden. Ernst, der 2015 von Köln nach Fürstenwalde kam, hat selbst zwei Jahre lang in der Luise gewohnt. „Es wird zu wenig getan für Bedürftige“, sagt er. Der 53-Jährige würde sich wünschen, dass über ihn und die Facebook-Gruppe auch Händler und Gastronomen zur Verfügung stellen würden, was sie ansonsten täglich wegschmeißen. Einige hat er schon gefragt – bisher ohne Erfolg.

Wer Lebensmittel abzugeben hat, kann sich auch unter Tel. 0152 29348463 melden.