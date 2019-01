Bernauer liefern im Turniermodus perfekt ab

Britta Gallrein

Ludwigsburg Das nennt man wohl eine Punktlandung: Mit dem angestrebten fünften Platz kehrte der Tanzclub Bernau vom ersten Turnier in Ludwigsburg in der 1. Bundesliga im Standard-Formationstanz zurück. Die Bernauer traten mit neuer Musik und Choreografie an.

Avicii scheint den Bernauern Glück zu bringen. Von dem im vergangenen Jahr verstorbenen DJ stammt die Musik für die neue Choreografie, die Trainerin Melanie Ahl-Jende selbst entwickelt hat. Die poppige Musik ließen die Bernauer im Tonstudio zusammenmixen, damit man dazu den Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walter, Slowfox und Quickstep tanzen kann.

Das Ziel für den Saisonstart in Ludwigsburg hatte Melanie Ahl-Jende klar formuliert: Platz fünf sollte es mindestens sein. Damit will man möglichst schnell den Klassenerhalt sichern.

Die Aufregung, gibt Melanie Ahl-Jende zu, sei schon ganz schön groß gewesen. „Das ist ja immer so, wenn die Saison los geht“, sagt sie lachend. Doch schon die erste Stellprobe, bei der die Tänzer zum ersten Mal auf das Parkett dürfen und sich mit der Tanzfläche vertraut machen können, lief gut. „Es gab noch so einige Wackler, aber das ist beim ersten Betanzen der Fläche normal. Man muss sich erst einmal die Abmessungen einprägen“, verrät die Trainerin, die früher selbst erfolgreich in der Braunschweiger Formation tanzte. In der anschließenden Videoanalyse seien die Fehler dann noch einmal besprochen worden, bevor die Bernauer zum ersten Mal zur Vorrunde antreten mussten. Und die lief dann wie geschmiert.

„Die haben auf den Punkt den Schalter umgelegt und konnten ihre Leistung abrufen“, freut sich Melanie Ahl-Jende über ihr Team, das offenbar im Turnier-Modus zu seiner Höchstform aufläuft.

Das zeigten die Bernauer dann auch im kleinen Finale. „Da haben sie noch einmal eine Schippe rauf gelegt“, schildert Melanie Ahl-Jende. Und so konnten sich die Barnimer am Ende zurecht über einen tollen fünften Platz freuen.

Beim Blick auf die Punkte wird deutlich: Der Abstand zu dem Sechstplatzierten, FG Hofheim/Friedberg/Gießen, ist mit drei Punkten beruhigend groß. Aber auch zu Platz vier fehlen den Bernauern vier Punkte. „Der Sprung auf den vierten Platz ist auf jeden Fall unser Ziel, aber dafür werden wir noch eine Weile brauchen“, weiß die Tanz-Trainerin. „Aber es ist trotzdem sehr schön zu sehen, wie toll sich die Mannschaft entwickelt hat. Wir haben sogar zwei Punkte mehr als bei der Deutschen Meisterschaft erreicht.“

So können die Bernauer mit gutem Gefühl in ihr eigenes Turnier am 26. Januar in der Erich-Wünsch-Halle starten, wenn die besten Formationen aus Deutschland dann in Bernau zu Gast sind.