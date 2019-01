Mai war der sonnenreichste Monat

Michael-Peter Jachmann

Angermünde Das Jahr 2018 brachte Angermünde viele Wetterrekorde, ein Spitzenwert nach dem anderen wich einer neuen Marke. Doch eines war das Jahr 2018 in Angermünde nicht – das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, hierzulande 1908.

Deutschlandweit wurde dieser Rekord mit einer Jahresmitteltemperatur von exakt 10,4° Celsius gebrochen. Dieser Wert wurde zwar auch in Angermünde ermittelt, aber er bedeutet hier nur eine Egalisierung des Rekordes aus dem Jahr 2014. Da stellten die Mitarbeiter der Wetterwarte Angermünde erstmals ein Jahresmittel in Höhe von 10,4 °C fest. Übrigens geht es noch deutlich höher: In Frankfurt am Main wurde in diesem Jahr sogar ein sagenhaftes Jahresmittel von 12,9 °C gemessen! Der bisherige Spitzenwert stammt aus dem Jahr 2000 und wurde in Freiburg mit 12,8 °C festgestellt. Hätte es nicht die deutlich zu kalten Monate Februar und März in Angermünde gegeben, wäre auch bei uns ein neuer Jahresrekord der Temperatur fällig gewesen.

Die Wetterstation in Grünow bei Prenzlau konnte dagegen mit 10,3 °C einen neuen Rekord melden, der alte lag bei 10,1 und stammte ebenfalls aus dem Jahr 2014. Dennoch gab es in Angermünde zwei alte Rekorde, die regelrecht pulverisiert wurden: die Zahl der Sommertage und der heißen Tage. Also blättern wir im „Buch der Winde und Grade, Eis- und Hitzetage“. Die dafür benötigten Informationen stellte wieder Gundolf Sperling, Leiter der Wetterwarte Angermünde an seinem letzten Arbeitstag vor dem Ruhestand zur Verfügung.

Der 1. April lieferte ein bemerkenswertes Wetterereignis, das bereits befürchten ließ, was schon wenige Tage später begann und bis in den September anhielt – ein Sommer, der einfach nicht enden wollte. Dabei schneite es am 1. April am Morgen noch aus Kräften und 10 bis 15 Zentimeter Schnee ließen Befürchtungen aufkommen, der Winter nehme noch einmal kräftig Schwung. Aber nein. Denn kaum ebbte der Schneefall ab, setzte ein Fön ein, der die dicke Schneedecke schon bis zum nächsten Morgen nahezu komplett tauen ließ. Die Temperaturen stiegen in der ersten Aprildekade dermaßen stark an, dass es schon bald den ersten Sommertag gab. Und die Temperaturen pegelten sich bereits auf einem recht hohen Niveau ein. So gab es am Monatsende einen neuen Temperaturrekord für den April mit 12,4 °C – noch nie gab es ein so hohes Monatsmittel. Der langjährige Durchschnittswert von 7,4 °C wurde um glatte 5 Kelvin übertroffen, das waren noch 0,3 K mehr als beim alten Rekord von 2009. Alle rechneten nach dem warmen April mit einem kühlen Mai, doch der fünfte Monat legte sich fast ebenso ins Zeug, übertraf das langjährige Mittel von 12,7 °C um fast 4 K und erreichte mit 16,6 °C einen neuen Rekord. Der alte aus dem Jahre 1931 lag bei 16,4 °C. Das ist in beiden Fällen mehr als die langjährige Mitteltemperatur des Juni, die bei 16,2 °C. Juni, Juli, August und September übertrafen ihr langjähriges Mittel ebenfalls deutlich, konnten aber die Rekorde nicht gefährden. Zwar war es meist sommerlich und an vielen Tagen gar hochsommerlich, doch nur an wenigen gerieten die Höchsttemperaturen in die Nähe der 35 Grad-Marke und die Nächte kühlten dank der wenigen Wolken meist so stark ab, dass Temperaturtagesrekorde verhältnismäßig rar blieben.

Doch dank der anhaltenden Sommer-Wetterlagen schnellte die Zahl der Sommertage mit mindestens 25,0 Grad Celsius und die der heißen Tage mit mindestens 30,0 Grad Celsius deutlich nach oben. 1947 war bisher das Jahr mit den meisten Sommertagen – nämlich 62. Und 1994 konnte für sich bislang die meisten heißen Tage in einem Jahr mit 19 verbuchen. Doch das Jahr 2018 fegte geradezu beide Werte vom ersten Rang. Denn die Sommertage wollten einfach kein Ende nehmen. Schließlich wurde die Zahl von 82 Sommertagen erreicht. Das sind sagenhafte 20 mehr als 1947. Der Rekord der heißen Tage liegt nun bei 25. Im Verhältnis gesehen entspricht diese Steigerung etwa der an Sonnentagen.

Kurios: In keinem einzigen Monat wurden die Rekorde an Sommertagen und heißen Tagen übertroffen. Lediglich der Mai glich sie aus – die 13 Sommertage von 1953 und die vier heißen Tage aus den Jahren 1922 und 1931. Da der Sommer bis weit in den September hinein jedoch Kraft behielt, gab es jeden Monat so viele Sommer- und heiße Tage, dass das Jahr in der Summe solche außergewöhnlichen Rekorde erreichte.

Die Rekordqualität des Mai zeigte sich auch in Sachen Sonne. Sie schien 349,6 Stunden, was die alte Bestmarke von 1989 um 7,9 Stunden steigerte. Damit war der Mai zugleich der sonnenreichste Monat 2018. Selbst der Juli knackte mit 296,0 Stunden nicht ganz die 300er-Marke. Und dennoch übertrafen bis auf Januar, März und Dezember die restlichen neun Monate die üblichen Sonnenscheinstunden so deutlich, dass am Ende ein neuer Jahresrekord von 2116,6 Stunden heraussprang. Das sind 414,3 Stunden mehr als im langjährigen Mittel und immer noch 37,5 Stunden mehr als im bisherigen Rekordjahr 1949. Grünow bei Prenzlau steigerte sich übrigens sogar von 2017,0 Stunden – dem alten Rekord von 2003 – auf 2237,7 Stunden. Doch selbst Prenzlau bleibt damit deutlich unter dem 2018er Spitzenwert, den Berlin-Dahlem mit sagenhaften 2308 Stunden meldete.

Viel Sonne bedeutet im Umkehrschluss wenig Wolken und damit auch geringe Niederschläge. Nachdem 2017 die zweitmeisten Regenmengen seit 1899, nur übertroffen vom Jahr 1927, gemessen wurden, kehrte sich der Trend schon 2018 wieder um. Das Jahr folgte der Tendenz der trockenen Jahre seit 2013. Nur 435,7 Liter Regen je Quadratmeter konnten gemessen werden. Allerdings: Hätte es nicht die vier nassen Tage vom 10. bis 13. Juli gegeben, hätte 2018 sogar das trockenste Jahr seit 1899 werden können. Denn an den besagten Tagen gab es eine Regensumme von 136,6 Liter je Quadratmeter, was 25,7 Prozent des gesamten durchschnittlichen Jahresmittels von 1961 bis 1990 entspricht. Ohne diese vier Tage läge die Jahressumme Regen bei nur 299,1 Litern, was sogar den Minusrekord von 322,5 Stunden von 1982 unterboten hätte. Der Januar 2018 setzte zunächst den Reigen der niederschlagsreichen Monate fort und der Dezember beendete das Jahr im Normbereich. Das Regenaufkommen von Januar, März, Juli und Dezember ergibt eine Summe von 306,1 Litern je Quadratmeter, auf die restlichen acht Monate entfielen also nur 129,6 Liter. Man darf gespannt sein, in welche Richtung das Regenpendel 2019 ausschlägt. Und ein Blick nach Grünow bei Prenzlau: Da dieser Ort an besagten Julitagen nicht einmal die Hälfte vom Angermünder Niederschlag erreichte, sieht auch die Jahresbilanz deutlich dürftiger aus mit 350,6 Litern je Quadratmeter. Allerdings ist Grünow ohnehin auf lange Sicht etwas trockener angelegt, das langjährige Mittel beträgt 482,7 Liter. Wegen der vielen Sonnenstunden fehlte den Niederschlägen die gewohnte Nachhaltigkeit, die starke Sonne zog das wenige Nass deutlich rascher auf als üblich.