Zuzug in Oberkrämer hält an

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Es ist wahrlich keine Überraschung: Die Gemeinde Oberkrämer wächst. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder. Im Verlauf des Vorjahres ist die Einwohnerzahl um 156 auf aktuell 11 657 Menschen (Stichtag 31. Dezember 2018) gestiegen.

In den ersten zehn Tagen des neuen Jahres kamen sogar noch einmal fünf obendrauf. Im vorigen Jahr gab es in Oberkrämer 89 Geburten und 100 Sterbefälle. Mehr als 150 Menschen zogen innerhalb der Gemeindegrenzen um, 635 zogen in andere Kommunen. Doch der Zuzug ist stark: 850 Menschen entschieden sich 2018, ihren Wohnsitz nach Oberkrämer zu verlegen. Es ist durchaus davon auszugehen, dass die Gemeinde in ein, zwei Jahren die 12 000er-Marke knacken wird, gerade in Hinblick auf die 185 Grundstücke, die momentan im Wohngebiet Marwitzer Heide entstehen. Oberkrämer spürt die Auswirkung des Wachstums vor allem an ausgereizten Kapazitäten in Kitas und Hort-Gebäuden.

Bürgermeister Peter Leys (BfO) betrachtet das Wachstum durchaus mit Argusaugen. „Wir können nicht unendlich wachsen“, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Generalanzeiger. Sein Punkt: Die Gemeinde, bestehend aus sieben Ortsteilen, müsse sich von einer Stadt unterscheiden. Peter Leys verweist auf den dörflichen Charakter, der erhalten bleiben sollte, um nicht an Attraktivität und Lebensqualität einzubüßen.

■ Bärenklau: Hier gibt es mit 806 Exemplaren den größten Männerüberschuss. Frauen leben in Bärenklau an der Zahl 736. Der Ort wuchs im vorigen Jahr um 27 Bewohner auf 1 542.

■ Bötzow: Der größte Ortsteil musste Verluste hinnehmen. 30 Einwohner weniger – und somit 3.202.aktuell – sind zum Jahresende zu verbuchen.

■ Eichstädt: Zwei mehr als im Vorjahr und damit 842 Einwohner zählt Eichstädt.

■ Marwitz: Wenig überraschend ist Marwitz der Ortsteil mit den meisten Zuzüglern. Das Dorf wuchs um 143 Einwohner auf momentan 1 679.

■ Neu-Vehlefanz: Konstanz – das zeichnet die drei Orte (Neu-Vehlefanz, Klein-Ziethen, Wolfslake) aus. Die Einwohnerzahl bleibt bei 394.

■ Schwante: Ähnlich verhält es sich in Schwante. Sprach Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) kürzlich noch von fünf neuen Bewohnern, sind es zumindest auf dem Papier: null. Die Einwohnerzahl von 2 164 hat sich laut Statistik nicht verändert.

■ Vehlefanz: Mit einem Plus von 18 Menschen gibt es derzeit 1 834 Vehlefanzer.