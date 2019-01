Emotionale Einblicke

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor nunmehr zwei Jahren ist der Eisenhüttenstädter Musiker und Komponist Axel Titzki (1968-2017) gestorben. Am Freitag jährt sich sein Todestag zum zweiten Mal. In der Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt wird Andrea Titzki, seine Frau, an genau diesem Tag aus ihrem Buch „Alles beginnt mit dem Ende“ lesen.

Das Schreiben hat ihr nach dem Tod ihres Mannes geholfen, Geschehnisse einzuordnen. Nicht nur, dass die Familie mit den zwei Töchtern plötzlich nicht mehr vollständig war, nein, es gab auch immer wieder fast schon skurrile Situationen, die sie im Umgang mit Behörden erleben, besser gesagt, ertragen musste. All das hat Andrea Titzki in dem 2018 erschienenen Buch niedergeschrieben – in mehreren Kapiteln und Gedichten. Wut, Verzweiflung, Trauer sind für den Leser spürbar.Aber auch eine Portion schwarzer Humor fehlt nicht. Lachen ist also durchaus erlaubt. Neben sehr vielen Einblicken in das Privatleben der Familie, gibt es Erfahrungen, die etlichen Trauernden in Deutschland wahrscheinlich bekannt vorkommen. Andrea Titzki macht sich Luft und dürfte damit vielen Hinterbliebenen aus der Seele sprechen.

„Das Buch erzählt vom Verlust eines geliebten Menschen. Wie man im deutschen Bürokraten-Dschungel mit den Hinterbliebenen umzugehen pflegt und dass es normal Denkenden, aber vor allem Trauernden, manchmal schwerfällt, da noch ruhig zu bleiben“, schreibt ein Leser in einer Rezension im Internet. Das Buch ist aber nicht nur im Online-Versandhandel zu haben, sondern auch im Buchhaus Jachning in der Lindenallee.

Andrea Titzki ist immer wieder erstaunt, wenn sie Reaktionen von Lesern bekommt. Wie viele Bücher mittlerweile verkauft wurden, das weiß sie nicht. Etliche Händler würden gleich mehrere Exemplare kaufen, aber abgerechnet werde erst, wenn die Regale leer sind, sagt sie. In der Stadtbibliothek, da soll es meist verliehen sein, hat man ihr berichtet. Und neulich habe sie mit ihrer jüngsten Tochter an der dortigen Ausleihe gestanden, als eine Dame Bücher zurückbrachte. „Da sagte meine Tochter plötzlich: ‚Mama, schau mal, die hat dein Buch.’“ Andrea Titzki hätte sie gern angesprochen, betont sie. Aber das habe sie sich dann doch nicht getraut.

Nun verspricht sie sich von der Lesung am Freitag interessante Gespräche und vor allem Feedback. Sie wird Teile des Buches vorlesen, aber auch Anekdoten erzählen, die nicht enthalten sind. Die Lesung steht unter dem Motto „Spätlese mit Spätlese“. Es wird also auch eine Weinbegleitung geben.

„Alles beginnt mit dem Ende“: Lesung mit Andrea Titzki, Fr, 18 Uhr, Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt