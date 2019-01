Planken für den guten Ton

Gabriele Rataj

Atlandsberg (MOZ) Die schwierige Akustik in der Schlosskirche hat schon häufiger hörbares Unbehagen aufkommen lassen, schlimmstenfalls sogar das Verständnis stark beeinträchtigt. Jetzt wird dem Problem ernsthaft zu Leibe gerückt und es hoffentlich beseitigt.

Sie hat den Gästen und Veranstaltern schon manches Mal einen Streich gespielt – die Akustik in der Schlosskirche. So schön das barocke Bauwerk ist, so sensibel dessen Sanierung auch erfolgte, der gute Ton ließ teilweise zu wünschen übrig, forderte die Techniker und strapazierte je nach Sitzplatz das eine oder andere Ohr. Die Rundungen in der Kuppeldecke sollen etwas damit zu tun haben und vor allem die durchsichtige Balustrade der Empore, die den Schall zurückwerfe ...

In diesen Tagen wird dem Prob­lem ernsthaft zu Leibe gerückt, nachdem Fachleute befragt, Möglichkeiten diskutiert, das Geld in der Kasse gezählt und die Stadtverordneten mehrfach beraten haben. Regie führt dabei das Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung Hoppegarten (ibs), das bereits die Schlosskirchensanierung planerisch begleitet hatte.

Gegenwärtig bringen Mitarbeiter der Letschiner Firma Ambos sogenannte Akustikplatten an. „Zunächst nur an der Saal-Rückwand“, schränkt Schlossgut-GmbH-Geschäftsführer Stephen Rueb­sam ein. Das habe vor allem zeitliche Gründe, da am Sonnabend dort bereits die nächsten Veranstaltungen stattfinden. Zwar konnte noch im Dezember das Aufmaß für die Arbeiten erfolgen, doch die Ausführung musste geschoben werden.

„Durch die laufende Sanierung der Stadtkirche fand der Weihnachtsgottesdienst in der Schlosskirche statt. Erst danach konnte es losgehen“, erklärt der Geschäftsführer, der im Sommer gedrängt hatte, das im Etat 2018 eingestellte Geld für die schallschutztechnische Ertüchtigung auch auszugeben: Gesamtkosten rund 12 000 Euro.

Empfohlen wird von den Planern, nicht nur die Saalrückwand, sondern auch die Galerie-Unterseite mit Akustikplatten zu versehen. „Schauen wir mal, ob das nötig sein wird. Das werden schon das Kino am Sonnabend und weitere Konzerte zeigen“, denkt Rueb­sam auch daran, möglichst Kosten zu sparen und deshalb schrittweise vorzugehen. Wären die bisherigen raumakustischen Maßnahmen unzureichend, dann erst brauchte aus seiner Sicht über weitere Schritte nachgedacht werden. „Doch wir hoffen, dass das bereits hilft.“

Lochglas für die Balustrade zu verwenden, wie es bei der S-Bahn verwendet wird, wäre nicht nur teurer, sondern auch kaum mit dem Denkmalschutz vereinbar. Und Moltonbahnen linker und rechter Hand von den Traversen herunterlassen, das wolle das Publikum bestimmt auch nicht sehen.

Inzwischen sind die doppelte Beplankung der alten Rückwand rund um die Garderobe entfernt und Profile angeschraubt worden. Gegenwärtig sind Ambos-Mitarbeiter dabei, vor die Dämmschicht die Akustikplatten zu setzen. Damit nichts durch die feinen Löcher hindurch schimmert, werden die Platten noch mit weißem Vlies unterlegt, bevor das Ganze gespachtelt, abgeschliffen und mit Farbe im selben Ton wie vorher beschichtet wird.

„Außerdem bauen wir gerade parallel eine kleine Küche und Kühlung an einer Seite der Garderobe ein, die bisher fehlten“, berichtet Ruebsam der MOZ – bessere Bedingungen zur Versorgung in Konzertpausen.