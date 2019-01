Schienen aus Fürstenwalde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mehr als 1000 Kunden will das Unternehmen allsafe ab März von seinem Fürstenwalder Werk aus mit Produkten zur Ladegutsicherung beliefern. Derzeit richten Mitarbeiter die Fertigungsanlagen ein. Auf dem Nachbargrundstück wächst indes schon die nächste Halle empor.

Das Portal sitzt bereits über dem Arbeitstisch. Es gehört zu einer großen Prüfmaschine, die die fertigen Produkte im 3-D-Verfahren abtastet. „Jedes Werkstück hat eine Artikelnummer. Mann gibt sie ein, dann stellt die Maschine fest, ob das Produkt in sich verdreht ist oder ein Loch nicht an der richtigen Stelle sitzt“, sagt Manuela Erdmann. Die 48-jährige Fürstenwalderin gehört zu den 40 neuen Mitarbeitern, die die allsafe GmbH & Co. KG aus dem baden-württembergischen Engen für ihr neues Werk in Fürstenwalde eingestellt hat.

Über mehrere Monate machten Kollegen des Mutterhauses sie mit den Abläufen bekannt. „Seit Mitte November sind wir wieder hier und räumen mit ein“, sagt Manuela Erdmann. „Zuerst ohne Licht, ohne Heizung und bei zwei Grad Celsius, aber es war okay“, fügt sie lachend an.

Mittlerweile ist die 6000 Quadratmeter große Halle im Gewerbegebiet an der Lise-Meitner-Straße hell und warm. „Jetzt kommen noch Regale, Maschinen und Arbeitstische rein. Außerdem werden Kantine, Sozialtrakt und Büros eingebaut“, sagt Pascal Zeuner. Der 29-Jährige ist kaufmännischer Werkleiter des Fürstenwalder Standorts. Seine Wohnung in der Nähe von Engen hat er gekündigt, um an die Spree zu ziehen. Schon jetzt überwacht Zeuner den Fortschritt seiner neuen Arbeitsstätte regelmäßig. Für Gurte, Sperrbalken, Netze und sogenannte Airline-Schienen, mit denen Ladung in Transportern und Lkw gesichert werden kann, sollen dort Anlagen entstehen.

Noch ist in der Halle viel Platz. Unter der Decke hängt eine Kranbahn, die künftig Lasten bewegen kann. Ein Gabelstapler hebt die ersten Materialien in die ersten Regale. Pascal Zeuner stoppt an einer Produktionsanlage. Später werden Mitarbeiter dort bis zu sechs Meter lange Roh-Profile einspannen. Ein Mehrfachspindel-Kopf, in dem Werkzeuge stecken, senkt sich dann über die Schienen, um sie nach den Wünschen der Kunden zu bohren, zu fräsen, zu profilieren, zu schrägen und zu runden. 30 Sekunden bis sieben Minuten dauert die Bearbeitung.

„Der Kunde bestellt bis 12 Uhr und bekommt am Folgetag seine Ware ausgeliefert“, sagt der Werkleiter. Demnächst laufen Probestücke vom Band. Darum hat die Fertigstellung des Prüfraums mit seiner 3-D-Messtechnik jetzt oberste Priorität. Ab März werden dann von Fürstenwalde aus mehr als 1000 Kunden beliefert. Rund 10 Millionen Euro hat das Unternehmen in den Standort investiert, sagt allsafe-Sprecherin Barbara Keinath.

Im August 2016 war Detlef Lohmann, der Geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, das erste Mal in Fürstenwalde. Es folgte der Kauf des rund 22 000 Quadratmeter großen Grundstücks von der städtischen GIP. Die fast fertige Halle stellt nur den ersten Bauabschnitt dar. „Wir können die hintere Wand rausnehmen und erweitern“, erklärt Barbara Keinath. Wann und in welcher Größe dies geschehe, sei offen.

Unterdessen wächst in unmittelbarer Nachbarschaft aber schon die nächste Halle empor. Die Firma HiTec, die Holzpaletten herstellt, habe dort eine 4500 Quadratmeter große Fläche gekauft, teilte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling am Dienstag auf Nachfrage mit. Derzeit ist das Unternehmen an der Saarower Chaussee ansässig.