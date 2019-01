„Schule weg, Arzt weg, Post weg“

Bürgerrunde in der Greiffenberger Schule: 40 Menschen sind an diesem Abend erschienen. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Die Angermünder Ortsteile wollen besser gehört werden. Probleme, Sorgen, Wünsche – all das kommt plötzlich ans Licht. Das im Aufbau befindliche Stadtentwicklungskonzept von Angermünde rührt wieder alte Themen auf. Und es gibt Kritik am Beteiligungsverfahren.

Sichtlich überrascht sind die beiden Mitarbeiter aus dem Angermünder Bauamt, als sie das Lehrerzimmer der früheren Schule von Greiffenberg betreten. Rund 40 Leute sitzen an Tischen. Einige haben Unterlagen mit, Karten, Pläne. Sie wollen mitreden am neuen Stadtentwicklungskonzept, das Angermünde für die Kernstadt und alle 23 Ortsteile in Auftrag gegeben hat.

Das Interesse an dem Papier scheint größer als gedacht. Vor allem auf dem Lande. Das bestätigt Chris Szallies vom Bauamt. Er reist über die Dörfer und fasst die Ergebnisse einer laufenden Befragung zusammen. „Wir hören viele Sachen“, sagt er nach den ersten Versammlungen. „Eines der wichtigsten Themen ist zum Beispiel die Mobilität.“

Doch die von der Stadtverwaltung und dem beauftragten Büro angekündigte Öffentlichkeitswirksamkeit wie auch die Verfahrensweise der Bürgerbeteiligung stoßen auf Kritik. Neben einer Vorinformation in den Aushängen der Dörfer und dem Angermünder Amtsblatt wissen lediglich die Ortsbeiratsmitglieder Bescheid. Die mühen sich nun selbst, ihre Vereine mit ins Boot zu holen. Die Greiffenberger haben extra einen Aushang gemacht. In Günterberg sorgt gar eine vorbereitete Präsentation für Anerkennung. Der Bruchhagener Ortsvorsteher Rolf Neujahr kommt mit fertigen Unterlagen in die Sitzung.

Die Runde im alten Lehrerzimmer meldet dann auch Protest an. Niemand will anonym einen Fragebogen ausfüllen, sondern Ergebnisse hören und sich austauschen. Also lässt Ortsvorsteher Hans-Georg Zill spontan Arbeitsgruppen an verschiedenen Tischen bilden. „Das Ganze soll ja dazu dienen, dass für die Bürger etwas herauskommt.“ Die Leute haben sich Gedanken gemacht, was schnell deutlich wird. Ihnen ist die Abwanderung der Jugend nicht egal. Auch der steigende Altersdurchschnitt macht Sorgen, der Verfall ungenutzter oder von Berlinern aufgekaufter Häuser. „Schule weg, Arzt weg, Post weg“, fasst Zill zusammen. Der abgerissene Steg am Peetzigsee kommt ebenso zur Sprache wie nicht sanierte Fußwege oder der „Knüppeldamm“ in Bruchhagen.

Weil die Versammlungen für mehrere Ortsteile zusammengefasst werden, erscheint aus den Orten, in denen sie nicht stattfinden, kaum Publikum. Auch das stößt auf Kritik bei den Bürgern. „Hier wird ein Büro beauftragt und jetzt machen wir die Arbeit“, heißt es aus der Einwohnerrunde in Greiffenberg. „Man hat immer wieder den Eindruck, dass die Orte und Angermünde noch nicht richtig zusammengehören“, bestätigt auch Chris Szallies. Daher soll das neue Stadtentwicklungskonzept das Ganze betrachten.

Die Problemlisten sind lang. Sie reichen von Öffnungszeiten der Sparkasse, über fehlende Gaststätten und betreute Wohnformen bis zur Barrierefreiheit für den Rentnertreff, vom Kita-Umbau bis zu mehr Unterstützung für die Vereine. Nicht alles davon wird in einem solchen Konzept Berücksichtigung finden. „Die Probleme dürfen aber nicht runterfallen“, warnt Michael Klahre vom Greiffenberger Ortsbeirat. Daher will er die Ergebnisse noch einmal in einem gesonderten Leitfaden für künftige Abgeordnete zusammenfassen.„Es gibt auch noch andere Ebenen“, sagt Einwohnerin Sarah Krahl aus Peetzig. „Eine davon ist zu träumen.“ Von Visionen und wieder mehr Leben auf dem Dorf.