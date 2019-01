Vom Fotografen und dem Handstand-Pferd

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Haben Sie schon einmal ein Pferd beim Handstand gesehen? Wollen Sie wissen, was in der Jockeystube vor sich geht? Und: Sind die Zuschauer in Ascot wirklich ein bisschen zugeknöpfter, weil adliger als anderswo? Frank Sorge kennt die Antworten und teilt sie als Profifotograf auf seine Weise mit. Denn er hat das Auge für besondere Situationen, ein Gespür für Pferde und Reiter sowie die richtige Technik.

Einen winzigen Teil seiner Tausenden Bilder zeigt der Canon-Fan ab Donnerstag in Gemeindesaal und Foyer in der Lindenallee. Dann, wenn Bürgermeister Karsten Knobbe ab 19 Uhr zum Neujahrsempfang einlädt. Wer bei diesem Empfang nicht dabei ist, sollte sich aber nicht grämen, denn Sorges Bilder hängen etwa ein Jahr. Und so hat jedermann Zeit genug, sich in Ruhe auf den Pferdesport, die Anspannung, aber auch Freude aus dem Blickwinkel des 49-Jährigen einzulassen.

Während im Gemeindesaal die Hoppegartener Rennbilder zu sehen sind, hat er im Foyer mit Hilfe der Haushandwerker Bernd Keller und André Groth Bilder von Rennen und von Rennbahnen auf der ganzen Welt aufgehängt. „Da sind auch einige zu entdecken, die wirklich lustig sind“, sagt Frank Sorge. Ein Hingucker ist das Handstand-Pferd. „Das war Schattenlady. Die hat den Sattel in die Flanken bekommen und dann so eine Art Rodeo gemacht“, erzählt Frank Sorge, der mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das Bild, erzählt er stolz, aber bescheiden, ging um die Welt, war gar in der Daily Mail auf Seite 3 zu sehen.

Als Sportfoto des Jahres 2005 der Welt am Sonntag gilt das Seepferdchen. Dabei handelt es sich um das Seejagdrennen in Hamburg. „Da müssen die Pferde sogar schwimmen, das ist weltweit einmalig“, weiß der Mann, der im Jahr rund 58 Reit-Events fotografisch begleitet und mit seinem Vater Jens Sorge, der schreibt, so von Hongkong bis Dubai, von Hoppegarten bis Royal Ascot unterwegs ist.

Einen Teil der Bilder gab es schon im vorigen Jahr zum 150. Geburtstag der Galopprennbahn in der Tribüne zu sehen. Etwa die Aufnahme über der Startmaschine. Oder den Pulk, der direkt auf den Fotografen zuzurasen scheint. Oder die dampfenden Pferde aus dem Rennstall von Uwe Stech.

Das neueste Faible des Ur-Hoppegarteners, der mit seiner Gabriele und den Söhnen Martin (18) und Noe (15) in Berlin lebt, ist übrigens die Imkerei. Auch die hält er fotografisch fest.(mei)