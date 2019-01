Spitzenspiel endet mit Remis

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Es bleibt ein spannendes Meisterschaftsrennen in der 1. Tischtennis-Kreisklasse. Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer TTV Rot-Weiß Neuruppin und dem ärgsten Verfolger SV 90 Fehrbellin IV endete am Montagabend 9:9-unentschieden. Die Fontanestädter büßten somit nach dem jüngsten 9:9 gegen den MSV erneut Punkte an den eigenen Platten ein. „Dennoch können wir mit diesem Remis leben, mit beiden Unentschieden, wenn ich das MSV-Spiel mit hinzuziehe“, so das Fazit von Olaf Müller, der Nummer eins von Rot-Weiß.

Er erwischte ausgerechnet im Spitzenspiel gegen die 90er einen „gebrauchten Tag“, wie Müller seine Leistung selbst einschätzte. Zu Beginn im Doppel mit Reinhard Schuster noch erfolgreich (3:0 gegen Knapp/Schumacher), setzte es im ersten Einzel gegen Heinrich Rischer eine klare 1:3-Niederlage. „Das passiert. Ich bin nicht in die Spur gekommen“, so Müller. Rischer, der mit Material (eine Seite Noppe, eine Seite ein Anti-Belag) spielt, so der Fachjargon in Tischtennis-Kreisen, zog den Neuruppiner gekonnt ab. „Ich wusste das ja und hätte die Bälle nicht ziehen, sondern einfach schlagen sollen“, erklärt Müller. Rischer nahm mit seinem Anti-Belag jegliche Schärfe aus Müllers Schlägen.

Noch erfolgreicher als Rischer spielte am Montag auf Fehrbelliner Seite aber Stefan Knapp. Die Nummer eins, die über Landesliga-Erfahrung verfügt, holte vier Punkte. Hätte auf Seiten der Hausherren nicht Wolfgang Förstel einen bärenstarken Tag erwischt, wären die Rot-Weißen wohl mit einer Niederlage – der ersten in dieser Saison – vom Parkett gegangen. Im gleichen Atemzug hätten sich die Fehrbelliner dann auch die Tabellenführung geschnappt. Doch Förstel verlor nur sein erstes Einzel gegen Knapp. Die Duelle gegen Rischer (3:2), Wilde (3:0) und Taubert (3:1) entschied er jedoch allesamt für sich. Und das auch noch mit Handicap. Denn während der Partie gegen Stefan Knapp löste sich der Griff von Förstels Schläger auf. Plötzlich hatte er zwei Teile in der Hand. Kurzerhand wurde ein Tapeverband angelegt – und weiter ging’s. Mit Erfolg.

Einer, der gerne seine Rot-Weißen unterstützt hätte, konnte jedoch nur zuschauen: Wolfgang Krüger. Nach einer Schulterverletzung ist er gerade erst wieder ins Training eingestiegen. (gü)

Rot-Weiß: Olaf Müler (2,5), Wolfgang Förstel (3), Anke Schmidt (2), Reinhard Schuster (1,5)

Fehrbellin IV: Stefan Knapp (4), Heinrich Rischer (3,5), Joachim Taubert (0,5), Schumacher, Rainer Wilde (1)

Spiele am Montag

Rot-Weiß - Fehrbellin IV 9:9

Wustrau IV - Lindow 2:10

Aktueller Tabellenstand:

1. Rot-Weiß Neuruppin10 97:54 +43 17:3

2. SV Fehrbellin IV10 96:49 +47 16:4

3. Union Neuruppin II10 88:63 +25 15:5

4. TSV Wustrau II9 80:47 +33 13:5

5. MSV Neuruppin 9 80:52 +28 13:5

6. Union Neuruppin III10 61:83 -22 7:13

7. TSV Wustrau III9 62:72 -10 6:12

8. Lindower SV10 60:85 -25 6:14

9. Rheinsberger SV9 41:79 -38 3:15

10. TSV Wustrau IV10 19:100 -81 0:20