Party-Import aus der Partnerstadt

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Erst wandern, dann Unmengen Grünkohl essen und danach noch tanzen – der norddeutsche Brauch hat sich in Eberswalde längst etabliert. Vor mittlerweile 22 Jahren brachten Menschen aus der Eberswalder Partnerschaft Delmenhorst (Niedersachsen) die Idee der „Kohl-und-Pinkel-Partys“ in die Waldstadt. In diesem Jahr gibt es in Eberswalde bereits die 23. Auflage der großen Schlemmer-Fete.

Das Kohl- und Pinkelessen ist eine Tradition aus der Region Bremen/Oldenburg. Nach einer winterlichen Wanderung wird getafelt. Zum Grünkohl gibt es zumeist Würste – sogenannte Pinkel. Vorläufer der heutigen Kohlfahrten oder -touren waren im 19. Jahrhundert reiche Kaufleute oder Adlige, die sich mit der Kutsche jedes Jahr nach dem ersten Frost auf den Weg in die Landgasthäuser im Umland machten, um dort Grünkohl zu essen. Heute zieht man mit dem Bollerwagen in Gruppen von Freunden, Kollegen oder Vereinen herum und kehrt ein.

„Dort bieten das die Kneipen an“, sagt Birgitt Hellenbach, die Vorsitzende des Partnerschaftskreises Delmenhorst-Eberswalde in Eberswalde. Hier gibt’s das Kohl- und Pinkel-Essen seit jeher im Haus Schwärzetal und die Veranstaltung organisiert der Partnerschaftskreis, den es nun schon seit fast 26 Jahren gibt. Regelmäßig sind auch Delmenhorster bei der Veranstaltung in Eberswalde dabei.

Für die Party am 2. Februar gibt es noch Karten, teilt Birgitt Hellenbach mit. Losgehen soll es um 16 Uhr mit der Wanderung zum Forstbotanischen Garten, Treffpunkt ist der Seiteneingang (Hof) vom Haus Schwärzetal. „Traditionell ist der Fußmarsch verbunden mit kurzen Zwischenstopps, in denen Live-Akkordeonmusik, verbunden mit einem kleinen Likör, die Wanderer bei guter Laune hält“, sagt Birgitt Hellenbach. „Deshalb sollte auch keiner ein kleines umgehängtes Henkelschnapsglas vergessen.“ Nach dem Essen – gereicht werden Grünkohl, Kaßler, Knacker, Grützwurst und Kartoffeln – sowie der Wahl des diesjährigen Kohlkönigspaares spielt DJ Jogi zum Tanz auf.