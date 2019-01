Die guten Seelen im Schlaubetal

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Im Konferenzraum der Amtsverwaltung sind am Dienstagnachmittag Bürger aus dem Amt für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Die 20 Frauen und Männer waren von den Bürgermeistern und vom Amtsdirektor nominiert worden.

„Das ist heute ein Tag der guten Seelen“, sagt Matthias Vogel, als er sich im schmuck ausgestatteten Konferenzsaal der Amtsverwaltung an die zu ehrenden Frauen und Männer wendet. „Sie alle tun Gutes für uns alle“, so der Amtsdirektor des Amtes Schlaubetal weiter. „Sie alle wirken als gute Seelen in den Vereinen, in den Institutionen, in ihren Heimatorten.“ Und: „Sie alle sitzen heute hier stellvertretend für die vielen Schlaubetaler, die tagtäglich ehrenamtlich wirken.“

Es ist eine schöne Tradition, dass engagierte Schlaubetaler Bürger zu Jahresbeginn für ihr ehrenamtliches Tun geehrt werden. Die Bürgermeister sowie der Amtsdirektor selbst nominieren die Frauen und Männer, denen mit dieser Ehrung gedankt wird. Diese Nominierten sind Menschen, die sich in besonderem Maße im gesellschaftlichen Leben in ihren Heimatorten und/oder im Amt Schlaubetal engagieren. Die einen sind seit vielen Jahren die „guten Seelen“ in ihren Vereinen, die anderen sorgen dafür, dass Feste und andere Veranstaltungen zu besonderen Höhepunkten werden.

Oder sie kümmern sich ehrenamtlich darum, dass ihr Heimatort immer sauber und gepflegt ist. So wie Heinz Böhme aus Ragow. Der 80-Jährige pflegt seit 17 Jahren, seit er in den Ruhestand gegangen ist, die Grünflächen im Dorf. Etwa 4 Hektar Rasenflächen bearbeitet er ehrenamtlich. Zwischen zehn- und zwölfmal im Jahr kürzt er den Rasen, im Herbst befreit er die Flächen auch von Laub. Den Rasenmäher, welcher Eigentum der Gemeinde ist, pflegt er ebenfalls und hält diesen stets in einem einwandfreien technischen Zustand. Außerdem hält Heinz Böhme seit vielen Jahren den Gemeindebackofen in Schuss und in Betrieb und engagiert sich nach wie vor bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Anglerverein. Zum Dank dafür erhält er wie alle Geehrten eine Flasche Rotkäppchen-Sekt und eine Dankeskarte des Amtsdirektors.

Ältester in der Runde ist Siegfried Schulz, besser bekannt als der „Gartendoktor“. Er sei „ein Mann, der seit Jahrzehnten für die Verschönerung der Stadt Müllrose und des Amtes Schlaubetal steht“, würdigt Matthias Vogel den 87-Jährigen. Und dem viele Aktionen wie der jährliche Blumen- und Pflanzenmarkt zu verdanken seien. Siegfried Schulz sei jemand, „der ein Leben lang für die Stadt und für das Amt Schlaubetal lebt“, betont der Amtsdirektor. Den engagierten Gartenfachmann aus Müllrose hatte er persönlich für die Ehrung nominiert.