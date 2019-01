In der Tourismusregion Barnim geht es bergauf

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Der Barnim hat im vergangenen Jahr sowohl bei Tagestouristen als auch bei Urlaubern an Zuspruch gewonnen. Noch 2017 war der Landkreis Schlusslicht in der Tourismusbilanz des Landes Brandenburg.

So richtig erklären konnte sich im März des vergangen Jahres bei der Vorlage der Tourismusbilanz für 2017 niemand, warum der Barnim rund drei Prozent an Besuchern im Vergleich zum Vorjahr verloren hatte. Ein Vertreter des zuständigen Ministeriums lieferte schließlich einen Erklärungsansatz. Er nehme war, dass der Barnim die einzige Region in Brandenburg sei, die beispielsweise keine größere Therme habe. Dadurch könne man schlechtes Wetter, wie in der Saison 2017, weniger gut ausgleichen als andere Landesteile. Auch größere Hotels gebe es im Barnim weniger. Und dann seien da auch noch die Bauarbeiten am Karower Kreuz, die Besuchern aus Berlin die Anreise in das nordöstliche Umland erschweren würden.

Bekanntlich hielten die Bauarbeiten auf dem Schienenweg zwischen der Hauptstadt und dem Barnim im vergangenen Jahr an. Auch bei den Übernachtungsangeboten gab es keine nennenswerten Erweiterungen. Lediglich der „Jahrhundertsommer“ 2018 dürfte den Barnimer Touristikern in die Hände gespielt haben. Mit 186 595 Gästen (eine Steigerung von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr), 646 965 Übernachtungen (+2,3 Prozent) und 3,5 Tagen durchschnittlicher Aufenthaltsdauer (brandenburgweit lag der Durchschnitt bei 2,7 Tagen) freut sich die kreiseigene Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusgesellschaft (Wito) wieder über einen größeren Zuspruch. „Die Zahlen stammen vom Landesamt für Statistik und berücksichtigen den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. August 2018“, sagt Sabine Grassow, in der Wito für den Bereich Tourismus zuständig. Sie könnten sich also noch etwas erhöhen, wenn die Landestourismusbilanz für 2018 in diesem Frühjahr vorgelegt wird.

Pro Jahr geht die Wito im Landkreis von rund zehn Millionen Tagesgästen aus. Ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Etwa 9500 Menschen, weiß Sabine Grassow, bestreiten ihren Lebensunterhalt mit dem Tourismus.

Landkreis und Kommunen würden eine Menge tun, um insbesondere das Radwegenetz auszubauen. 610 Kilometer ausgeschilderte Radwege gibt es mittlerweile im Barnim, darunter fünf überregionale. So führt der Berlin-Usedom-Radweg mit einer Gesamtlänge von 337 Kilometern auf 67 Kilometern durch den Landkreis. Die Tour „Rund um Berlin“ - Gesamtlänge 262 Kilometer - bringt es im Barnim immerhin noch auf 46 Kilometer. Die Zählstellen in Eichhorst, Bernau und Finowfurt registrierten zwischen dem 1. Januar und dem 30. September insgesamt mehr als 152 000 Radfahrer. „Dabei ist diese Zahl aber nicht falsch zu verstehen“, bemerkt Sabine Grassow. „Die Zählstellen registrieren natürlich alle Radfahrer, nicht nur Touristen“, stellt sie klar.

1000 Kilometer Wanderwege und 150 Seen in der Region locken ebenso zu einem Ausflug in den Barnim. Die Wito hat eine Wanderkarte herausgebracht, auf der man sich seine eigene Tour zusammenstellen kann. Sie ist in den Tourist-Informationen erhältlich und wird immer häufiger nachgefragt.

Die Rankingliste der touristischen Einrichtungen im Kreis zeigt seit Jahren ein ähnliches Bild. Auf Platz eins steht der Zoo Eberswalde mit rund 270 000 Besuchern pro Jahr. Weit über 100 000 Besucher innerhalb von zwölf Monaten zählt auch das Schiffshebewerk Niederfinow. Ein weiterer Renner ist das Ökodorf Brodowin mit geschätzten 100 000 Hofbesuchern im Jahr.

Die Tourist-Information Bernau zählt jährlich an die 25 000 Besucher, unterscheidet aber nicht, wie viele davon Tagestouristen und Urlauber sind. Sie registriert auch alle, die Tickets für Veranstaltungen erwerben.