Neue Eigentumswohnungen an der Mühlenstraße

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Zehn Eigentumswohnungen, verteilt auf zwei Stadtvillen, lässt die Schlaube Grundstücks GmbH und Co. KG aus Müllrose von der ebenfalls dort angesiedelten Baufirma Sander und Knispel errichten.

Bis Jahresende sollen sie fertig sein, sagt Geschäftsführer Bernd Knispel, verweist aber auf mögliche Verzögerungen im Fall eines Wintereinbruchs. Am Dienstag waren die Bauleute mit dem Aufmauern der Außenwände beschäftigt.

Die Wohnungen werden zwischen 79 und 105 Quadratmeter groß, haben Terrasse oder Balkon sowie Parkettboden. Die Häuser haben einen Fahrstuhl, sollen per Wärmepumpe beheizt werden und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung von 2016 genügen. Auch Pkw-Stellplätze sind vorgesehen. Der hohe Standard schlägt sich in den Preisen nieder. Sie reichen von 318 500 Euro bis 441 700 Euro, das sind in jedem Fall mehr als 4000 Euro pro Quadratmeter. „Wir zielen damit eher auf die Leute um die 50, die ihre Ruhe haben wollen“, sagt Knispel und verweist auf die Lage in unmittelbarer Nähe des Dämeritzsees.

Auf dem Grundstück, das seine Firma an dieser Stelle bebaut, stand lange Jahre ein altes Sägewerk, das Spuren hinterlassen hat. „Wir haben da ein gefedertes Fundament gefunden, das wir entfernen mussten“, berichtet Knispel.