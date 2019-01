Fit wie in den Zwanzigern

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Swing, Charleston, Lindy Hop – die Zwanziger Jahre sind nicht nur in den Tanzsalons angekommen. Und nicht nur in den Großstädten. Im Bürgerbildungszentrum bringt Paolo Masini (34) die Leute mit „Swing Fit“ ins Schwitzen. In dem Programm kombiniert der Schauspieler Tanz, Gymnastik und Muskeltraining – zu Swing-Musik.

Eins steht fest: Wer tanzen will wie zu Uromas Zeiten, der braucht Kondition. Und Beweglichkeit. „Jetzt mehr die Knie anziehen und nach unten kicken“, ruft Paolo Masini. „Und jetzt die Füße voreinander setzen und eindrehen – so, dass ihr es schön in der Wirbelsäule spürt. Und etwas runtergehen!“

Seine Kursteilnehmerinnen – an diesem Tag sind nur Frauen da – swingen sich im Takt durch den Raum. Dass einem dabei leicht die Puste ausgehen kann, sieht man der einen oder anderen an. Ums Tanzen geht es hier eigentlich nebenbei. „Schweißtreibend ist das“, sagt Sabine Eggeling außerhalb der Kursstunde. „Aber mal ein Sport, der richtig gute Laune macht.“

Die 62-jährige Eberswalderin, die zwischenzeitlich 15 Jahre im Rhein-Main-Gebiet gelebt hat und wieder in die Heimat zurückgekehrt ist, macht Masinis Programm schon eine Weile mit. Eine Nachbarin und Freundin hatte sie zur Probestunde mitgenommen. Inzwischen gehört Sabine Eggeling zum festen Kern der kleinen Gruppe, die anfangs in der Kultur- und Freizeitschule Finow trainiert hat.

Früher tanzte sie. „Ein paar Jahre Flamenco, später auch Tango.“ Im Moment aber habe sie „ein bisschen Mangel an der zweiten Stelle“, sagt die tanzbegeisterte Diplom-Ingenieurin und Freizeitkünstlerin. Da kommt es ihr gelegen, dass in Masinis Swing-Kurs zwar auch Tanzschritte und „tolle Musik“ angesagt sind, aber kein Partner vonnöten ist. Schwerpunktmäßig geht es um Fitness.

Sabine Eggeling ist davon so begeistert, dass sie für mehr Zulauf sorgen will. „Paolo macht das sehr engagiert. Es macht uns total viel Spaß. Aber wir sind wirklich sehr wenige“, wirbt sie um neue Teilnehmer. Weil die Räume in der Biesenthaler Straße in Finow nicht mehr zur Verfügung standen, zog der Kurs Ende 2018 ins Café im Bürgerbildungszentrum „Amadeu Antonio“ um.

Paolo Masini nennt sein Programm „Swing Fit“. Entwickelt habe er es, als er in Berlin an einer Schauspielschule unterrichtet habe, erzählt der 34-Jährige, der in Rom geboren, in Stuttgart aufgewachsen und nach seinem Schauspielstudium im schweizerischen Tessin in Melchow sesshaft geworden ist. Den Studenten habe er einerseits Fitness, auf der anderen Seite schauspielrelevante Bewegungen beibringen sollen. Und weil Masini, der selbst Bewegungstheater studiert und dabei auch verschiedene Techniken des gesunden Muskelaufbaus kennengelernt hat, bereits Swing tanzte, verband er beides mit dem Tanzstil.

Mit dem bei den Teilnehmern beliebtesten Hauptteil geht es los. 35 bis 40 Minuten geht es darum, „sich zu bewegen, zu tanzen, zu schwitzen“. Der zweite Teil ist eine vor mehr als 100 Jahren für Schauspieler entwickelte Schwung-Gymnastik. Sie soll den Körper aktivieren und gleichzeitig entspannen. Die Technik nach Rudolf von Laban sorge für einen gesunden Muskeltonus und sei auch bei Rückenschmerzen und verkrampften Muskeln wohltuend. Abschließend folgt ein spezielles Training der Tiefenmuskulatur.

Paolo Masini hatte in der Kultur- und Freizeitschule Finow auch den Kinderzirkus gegründet. Ein Projekt, das gerade ruht. Als Vater einer fünfjährigen Tochter ist Masini bei der Gründung einer Waldorfschule aktiv. Auch sein neues Studium zum Waldorflehrer geht im Moment vor. Den Swing-Fit-Kurs will er aber auf jeden Fall weiterführen. Das Schöne am Swing, sagt er: „Dass man ausgelassen sein darf, dass alles möglich ist, dass man Quatsch machen darf und es eigentlich kein Falsch gibt!“

Auch Sabine Eggeling macht vor allem der Tanzteil Spaß. Besonders der Lindy Hop, „diese wilde und ungezwungene Vorstufe von Rock’n’Roll“, hat es ihr angetan. Zur Zeit übe die Gruppe sogar eine kleine Choreografie ein – den „Shim Sham“, die bekannteste Swing-Schrittfolge, die von Lindy Hoppern weltweit getanzt wird. „Ich fänd’s auch schön, wenn wir damit mal auftreten würden“, sagt sie.

Swing Fit, freitags, 17.30 bis 19 Uhr im Café vom Bürgerbildungszentrum; sechs Monate gültige 8er-Karten kosten 70 Euro.