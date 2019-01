In stürmische Zeiten hineingeboren

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Als Lieselotte Bootz am 15. Januar 1919 in der elterlichen Wohnung in der Berliner Straße das Licht der Welt erblickte, riefen draußen auf der Straße Kommunisten laut „Rotfront“, denn an diesem Tag wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet. Ähnlich stürmische Zeiten wie bei ihrer Geburt erlebte die Angermünderin noch öfter. Nach der hiesigen Mädchenschule besuchte sie die Haushaltungsschule in Stettin und wurde Lehrerin für Hauswirtschaft bei Königsberg. Als dort das Militär einmarschierte, musste sie raus. Bis zur Einberufung als Lehrerin einer landwirtschaftlichen Schule in Demmin pflegte sie als Schwesternschülerin Verwundete, arbeitete in der Küche und der Großwäscherei und versorgte beim freiwilligen Arbeitsdienst bei Merseburg Wöchnerinnen.

In Demmin lernte Lieselotte Bootz ihren künftigen Mann kennen, der dort einen Laden für Schreibwaren, Bürobedarf und Bücher hatte. Nach seiner Einberufung führte Lieselotte Bootz das Geschäft weiter. Als es abbrannte, kehrte die Familie nach Angermünde zurück. Im Haus der Mutter waren Wohnungen frei. Im Erdgeschoss betrieb die Familie Bootz zu DDR-Zeiten ein Geschäft für Schreibwaren, Schulbedarf und Bücher, was ein Tanz auf des Messers Schneide war. „Man machte sich schnell strafbar“, erzählt die 77-jährige Tochter Rosemarie, die wie ihre Mutter Lehrerin wurde und bis 2004 blieb. Vorwände für die Enteignung habe es damals etliche gegeben. Deshalb floh die Familie in den Westen und kam nach neun Monaten zurück, nachdem ihr Straffreiheit versichert wurde. Das gesamte Mobiliar war jedoch weg. „Später wurden meine Eltern Kommissionshändler des Konsums“, so Rosemarie Bootz. Nachdem der Vater 1967 starb, führte der Konsum den Laden weiter.

Weil Stürze von der Leiter und ein nicht erkannter doppelter Schädelbruch bei Lieselotte Bootz Spuren hinterlassen hatten, wurde sie mit Ende vierzig invalidisiert. Am Leben der Stadt nimmt sie bis heute großen Anteil. Mit der Tochter Rosemarie bereiste sie nach der Wende halb Europa und unternahm Flusskreuzfahrten. Jetzt, wo die Mutter nicht mehr alleine laufen kann und die Tochter ebenfalls gesundheitliche Probleme hat, beschränken sich die Ausflüge auf die Region. Sie besuchen Veranstaltungen, sind donnerstags bei der Seniorengruppe des DRK und jährlich Gäste des Criewener Sängertreffens. Sie halten dem Schmargendorfer Chor die Treue und der französisch-reformierten Kirche, deren Pastorin Cornelia Müller am Dienstag wie der Angermünder Bürgermeister zu den Gratulanten gehörte. Gefeiert wurde zu Hause, ein Stockwerk unter der Wohnung, in der Lieselotte Bootz vor 100 Jahren auf die Welt kam.