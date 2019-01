Emil verdrängt Ben von Platz eins

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Leni und Marie bei den Mädchen sowie Emil bei den Jungens: Das waren im vergangenen Jahr in Eisenhüttenstadt die beliebtesten Baby-Vornamen. Insgesamt wurden 344 Babys im städtischen Krankenhaus geboren.

Vier Jahre lang hatte Ben ein Dauerabbonement auf den ersten Platz bei den beliebtesten Baby-Vornamen in Eisenhüttenstadt. Im vergangenen Jahr hat die Serie nun einen Riss bekommen. Emil hat Ben abgelöst und auf die hinteren Plätze verweisen. Wie schon in den Vorjahren geht Eisenhüttenstadt im Ranking eigene Wege, unterscheidet sich zum Beispiel von Frankfurt und Bad Saarow. In allen drei Orten gibt es Geburtsstationen an den Krankenhäusern, werden die Neugeborenen deshalb auch in den Standesämtern beurkundet. In Frankfurt wurde Ben am häufigsten gewählt. Auch deutschlandweit belegt Ben Platz eins, Emil, Spitzenreiter in Eisenhüttenstadt, Platz 14.

Auch bei den Mädchen-Namen hat es einen Wechsel gegeben. War 2017 noch Emma Favoritin bei den Eltern in Eisenhüttenstadt – wie im vergangenen Jahr in Frankfurt – so haben sich nun Leni und Marie an die Spitze geschoben. Emma taucht unter den ersten zehn Plätzen gar nicht mehr auf. Wie schon in den Vorjahren zeigt sich auch diesmal, dass der Trend zu kurzen Vornamen geht, auch mit viel Vokalen, zum Beispiel Lena, Lia, Lina, Ole, Paul und Till.

Auch mischt sich der ein oder andere ausländisch klingende Name unter die Liste. Wie viele der Neugeborenen von Flüchtlingen stammen, die in der Erstaufnahmestelle in der Poststraße oder in Wohnungen in Eisenhüttenstadt leben, lässt sich aber nicht sagen. Dies zu ermitteln sei sehr aufwendig, könne derzeit nicht geleistet werden, erklärt Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, zu dem auch das Standesamt gehört. Immerhin, so viel lässt sich sagen: 344 Babys wurden 2018 in Eisenhüttenstadt geboren, 30 weniger als 2017, wo rund ein Drittel aller Geburten aus Flüchtlingsfamilien stammten. Für das vergangene Jahr erklärt Martina Harz: „Bis zum 31. Dezember 2017 wurden im Standesamt 314 Geburten beurkundet. Bei weiteren 30 Kindern steht die Beurkundung noch aus.“ Gründe dafür seien die aufwendige Beschaffung sowie die Prüfung ausländischer Urkunden oder Unterlagen.

Ob ein Standesamt einen Vornamen ablehnt, dafür gibt es klare Regeln. Generell erklärt Martina Harz: „Der Erwerb des Vornamens richtet sich grundsätzlich nach dem Recht des Staates, dem ein Kind angehört. Bei einem deutschen Kind steht das Recht, dem Kind Vornamen zu erteilen, den Eltern zu.“

Die Eltern sind demnach bei der Vornamenswahl grundsätzlich frei, jedoch dürfen die gewählten Vornamen dem Kindeswohl nicht widersprechen. „Die Vornamen werden vom Standesamt begutachtet“, so Martina Harz. In Beratungsgesprächen würden die Eltern informiert und erteilen ihrem Kind bei besonderen Namen einen zweiten eindeutigen Vornamen. „Im vergangenen Jahr konnten alle Namenswünsche der Eltern beurkundet werden“, erklärt die Fachbereichsleiterin. Besonders exotische Namen wurden auch nicht festgestellt. In Frankfurt dagegen nannten Eltern ihre Töchter Wednesday und Gewth.

In den meisten Fällen haben die Kinder nur einen Vornamen. 104 Kinder haben von ihren Eltern zwei Vornamen erhalten. Drei Vornamen wurden elf Kindern gegeben.