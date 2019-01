Ein Fahrstuhl für das Theater

© Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz Eines der wenigen Wandlitzer Baudenkmale soll in absehbarer Zeit behutsam verändert werden. Die Rede ist vom Bahnhofsgebäude Wandlitzsee, das zwischen 1923 und 1928 nach den Plänen des Architekten und Direktors der Berliner Kunstgewerbeschule, Wilhelm Wagner, errichtet wurde und zum Stil der Neuen Sachlichkeit zählt. Der Bahnhof und der Strandbadbereich sind als Ensemble denkmalgeschützt. Die Wandlitzer Gemeindevertretung stimmte nun einer Ausnahme von der für den Bereich östlich der L 100 geltenden Veränderungssperre zu. Hintergrund ist der Wunsch der Eigentümer, seitlich am Bahnhofsgebäude einen Fahrstuhl zu errichten.

Dies soll in Abstimmung mit der Untereren Denkmalbehörde des Landkreises Barnim geschehen, sodass Beeinträchtigungen am Gebäude vermieden werden könnten. Von diesem Fahrstuhl profitieren insbesondere die Besucher des Theaters am Wandlitzsee (TaW), die auf diesem Weg barrierefrei das erste Obergeschoss erreichen könnten.

Im Wandlitzer Bauausschuss und später auch in der Gemeindevertretung passierte die Vorlage nahezu problemlos die Gremien. Das geplante Bauvorhaben stimme mit den Planungsvorstellungen der Gemeinde, den zentralen Versorgungsbereich zu sichern, zu stärken und weiter zu entwickeln überein, wurde beispielsweise argumentiert. Auch werde das bereits vorhandene Nutzungsmaß, welches sich auch in den zukünftigen Festsetzungen widerspiegeln wird, nicht überschritten. Und wörtlich: „Ziel der Gemeinde Wandlitz ist der Abbau von Barrieren. Die Erreichbarkeit von kulturellen Angeboten sollte allen Bevölkerungsgruppen ermöglicht werden.“

Wie Bauausschussvorsitzender Oliver Borchert informierte, werde ein durchsichtiger Fahrstuhl aus Glas geplant, der sofort als moderner Anbau erkennbar sei. „Es geht nicht darum, möglicherweise historisierende Anbauten vorzunehmen. Der Betrachter soll sofort erkennen, hier beginnt ein neues Bauzeitalter“, argumentierte der Wandlitzer.

Die Gemeinde hat nur dann das Recht, positive Ausnahmen von der geltenden Veränderungssperre zu erteilen, wenn die erforderlichen Pkw-Stellplätze für die zu erwartenden Nutzungen vorhanden sind. Dies sei der Fall, selbst wenn zum mittlerweile erfolgreich platzierten Theaterbetrieb bald auch Seminarnutzungen hinzukommen sollten.