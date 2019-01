Slubicer trauern mit Danzig

Schock und Mitgefühl: Auch die Słubicer trauern um den Danziger Bürgermeister Paweł Adamowicz. Am Montagabend zündeten sie zusammen mit Bürgermeister Mariusz Olejniczak (dunkelblaue Jacke) Kerzen auf dem plac Przyjazni an. © Foto: Joanna Korbus

Lisa Mahlke

Slubice (MOZ) Mit der Aktion „Licht gegen Hass“ setzten Polen im ganzen Land nach der Ermordung des Danziger Bürgermeisters Paweł Adamowicz ein Zeichen. Die Słubicer legten am Montagabend 15 Schweigeminuten ein. Bürgermeister Mariusz Olejniczak zeigte sich geschockt.

Auch in Słubice war die Anteilnahme groß, als am Montag klar wurde, dass der Bürgermeister Danzigs (Gdansk) Paweł Adamowicz seinen Verletzungen nach dem Anschlag am Sonntag erlegen war. Als Geste der Solidarität gingen am Abend Bewohner vieler polnischer Städte spontan mit der Aktion „Licht gegen Hass“ auf die Straße. Sie wollten dem sinnlosen Tod und Hass etwas entgegensetzen. Bürgermeister Mariusz Olejniczak und viele Słubicer zündeten Kerzen auf dem Platz der Freundschaft (plac Przyjazni) an.

„Was in Gdansk geschehen ist, war für mich ein Schock“, sagte Olejniczak am Dienstag. Vor allem, weil er am Sonntag von der Attacke erfahren hatte, nachdem in Słubice das Finale des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ (WOSP) begangen worden war und er sich gefreut hatte, dass Polen sich beim Helfen anderer so wunderbar vereinigten.

Dieser Widerspruch erschütterte auch Tomasz Pilarski, den Leiter des Słubicer Kulturzentrums Smok, der seit 16 Jahren die WOSP-Aktionen in Słubice betreut. Dass Adamowicz gerade bei der Gdansker Spendenveranstaltung niedergestochen wurde, habe schon am Sonntag die Stimmung dieser eigentlich positiven Aktion gekippt. „Das ist meiner Meinung nach ein Zeichen für diesen bürgerlichen Krieg in Polen“, beschreibt Pilarski und spricht von einer „Sprache des Hasses“, die bereits zuvor benutzt wurde, um über Adamowicz zu berichten. Das öffentliche Fernsehen habe ihn wie einen Volksverräter behandelt und er sei als „Krebs der Demokratie“ bezeichnet worden.

Die WOSP-Spendenaktion sei ständig angegriffen worden, seit die nationalkonservative Partei regiere, so Pilarski. „Die staatlichen Institutionen mussten sich zurückziehen“, erklärt er. Die Bank, die früher in Słubice an der Aktion teilgenommen hatte, wurde beispielsweise mittlerweile abgezogen. Das Geld holt nun eine Security Firma aus Zielona Góra ab. Und warum das alles? „Es ist der Gegenpol zu dem, was sich die national-konservative Partei von Jugendlichen wünschen würde“, sagt Pilarski. Auch das Pol’and’Rock Festival in Kostrzyn, früher Haltestelle Woodstock, das Freiheit und gute Laune transportiert, sei der Regierung ein Dorn im Auge.

„Ich hatte die Hoffnung, dass er den Angriff überleben würde“, sagte Olejniczak. Zusammen mit Oberbürgermeister René Wilke will er heute sein Beileid nach Danzig übermitteln. „Denn der Angriff war ein Angriff auf die Werte, die ihm wichtig waren und die uns ebenfalls wichtig sind“, beschrieb er: Offenheit, Toleranz und Demokratie. Adamowicz habe Słubice außerdem bei den Bemühungen unterstützt, dem Städtebund „Neue Hanse“ beizutreten.

René Wilke sprach von einem „ungeheuerlichen Verbrechen an einem geschätzten Amtskollegen“. Paweł Adamowicz habe für eine Kommunalpolitik der Toleranz und Weltoffenheit gestanden, auch und gerade als diese in Widerspruch mit der Zentralregierung geraten war. „Ich bin überzeugt, er ist Opfer von Hass und Ängsten geworden, mit denen auch in Deutschland zunehmend unverantwortlich gespielt wird, statt Politik an realen Bedürfnissen und Problemen der Gesellschaft zu orientieren und Lösungen anzubieten“, sagte er und schätzte Adamowicz als aufrechten Menschen und Politiker ein.

Ein solches Bild hat auch die Słubicerin Grazyna Nowak. Als sie am Dienstag an den vielen Kerzen vorbeiging, erzählte sie: „Er hat viel für die Leute getan“. Ihre Schwester, die in einer Gemeindeverwaltung arbeitet, habe einmal beruflich mit ihm zu tun gehabt und ihn als „ganz tollen, sympathischen Menschen“ kennengelernt.

Adamowicz war auch Teil der akademischen Gemeinschaft. Von 1990-1993 war er Prorektor der Universität Gdansk. Am Collegium Polonicum ist die polnische Flagge auf halbmast gesetzt. Sein Tod sei „eine Tragödie, die nicht passieren durfte. Ein unschuldiger Mann, ein Aktivist, Ehemann und Vater zweier Töchter starb“, erklärte Agnieszka Bronczyk, stellvertretende Verwaltungsdirektorin am Collegium Polonicum. Die „Information über den bestialischen Mord“ sei mit großer Trauer zur Kenntnis genommen worden. „Es ist besonders traurig, dass dieser Angriff im Rahmen einer der schönsten Bürgerinitiativen stattfand“, so Agnieszka Bronczyk. Die Aktion sei „doch ein Fest der Freundlichkeit, Liebe und Freundschaft gegenüber anderen Menschen“.