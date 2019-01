Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Besuche des Oranienburger Modelleisenbahnclubs 1964 locken immer wieder jede Menge Besucher in den Neuruppiner Stadtgarten. Zum fünften Mal zeigt der Verein von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, ausgewählte Modelle in verschiedenen Spurweiten. Unter anderem wird die Schule Brieselang mit einer H0-Anlage vertreten sein. Auch die traditionelle Vorführung der Gartenbahn erwartet Besucher. Kinder können bei der Ausstellung im Stadtgarten selbst die Anlagen steuern und ausprobieren.

Geöffnet sind die Türen am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Sonnabend zwischen 10 und 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 4,50, Kinder 2,50 Euro Eintritt. Eine Familienkarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet zwölf Euro.(zig)