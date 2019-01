Vor 100 Jahren: Wahl der Weimarer Nationalversammlung

Jürgen Mai

Havelland Die ersten Sondermarken, die 1919 von der deutschen Reichspost herausgegeben wurden, waren der Deutschen Nationalversammlung gewidmet, dem Verfassung gebenden Parlament der Weimarer Republik. Sie dokumentieren den Beginn einer neuen Epoche nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreichs nach Abdankung von Wilhelm II.

Im Verlauf der Novemberrevolution 1918 hatte sich der Wunsch nach einer parlamentarischen Republik anstatt eines so genannten Rätesystems („Diktatur des Proletariats“) durchgesetzt. Diesem Weg stimmte schließlich auch der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte zu. Am 19. Januar 1919 fand die Wahl zur Nationalversammlung statt, die die Verfassung erstellt und verabschiedet hatte.

Diese Wahl eröffnete auch ein neues Kapitel der Demokratie, die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland. Allerdings war die Wahl von erheblichen Unruhen überschattet, so vom Januaraufstand vom 4. bis 12. Januar in Berlin. Am 15. Januar wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg (beide Kommunisten) von rechtsextremen Offizieren ermordet.

Bei der Wahl wurde die SPD mit 37,9 Prozent der Stimmen stärkste Partei, gefolgt vom katholisch geprägten Zentrum (19,7 Prozent) und der liberalen Deutschen Demokratischen Partei DDP (18,5 Prozent).

Aus Sicherheitsgründen fand die erste Tagung der Nationalversammlung am 6. Februar nicht im unruhigen Berlin, sondern in Weimar statt. Am 11. Februar wurde der Sozialdemokrat Friedrich Ebert zum vorläufigen Reichspräsidenten gewählt. Am 31. Juli wurde die Weimarer Verfassung verabschiedet. Nach Ausschreibung der Reichstagswahlen löste sich die Weimarer Nationalversammlung am 21. Mai 1920 auf.

Die Sonderbriefmarken zur Eröffnung der Deutschen Nationalversammlung erschienen in den Wertstufen 10, 15 und 25 Pfennig am 1. Juli 1919. Im Februar 1920 wurde die Serie durch einen Wert zu 30 Pfennig ergänzt. Die Motive der Briefmarken sind von symbolischer Natur. Ein Baum, Baumtriebe und ein Mensch mit Ziegelsteinen und Maurerkelle sollen den Neuaufbau nach dem Ersten Weltkrieg versinnbildlichen.

Es fällt auf, dass die Briefmarken nicht die übliche Landesbezeichnung „Deutsches Reich“ tragen. Mit der Bezeichnung „Deutsche Nationalversammlung“ war offensichtlich alles gesagt. Die Marken waren nur zum Postverkehr im Reichspostgebiet, also nicht für Auslandspost, und auf Postsendungen vom Reichspostgebiet nach Bayern und Württemberg gültig. Diese einhundertjährigen Briefmarken sind interessante Dokumente einer Epoche deutscher Geschichte.