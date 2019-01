In der Stabsstelle für Armut

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Dass Arm und Reich immer mehr auseinander driften, kann man immer drastischer auf den Straßen Berlins ablesen. Der ehemalige Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, Dieter Puhl, soll nun zusammen mit dem Flüchtlingshelfer Mathias Hamann neue Hilfskonzepte entwickeln, die die Stadt sozialer machen.

„Stimme der Obdachlosen“, „Anwalt der Armen“, „Lobbyist der Schwachen“: Dieter Puhl hat von den Medien schon viele staatstragende Titel bekommen. „Sie alle treffen zu und beschreiben eine Arbeit, für die er jetzt einfach mehr Zeit bekommen soll“, erklärt Joachim Lenz. Der Direktor der evangelischen Berliner Stadtmission stellte am Dienstag die neue Stabsstelle „Gesellschaftliche und christliche Verantwortung“ vor.

Besetzen sollen sie zwei Fachleute von der Basis. Dieter Puhl hat die Bahnhofsmission am Zoo nicht nur zehn Jahre geleitet, sondern sie aus den Miesen geholt und umgekrempelt. Unter anderem hat Puhl ein Hygienecenter für Obdachlose erkämpft. Demnächst soll ein Zentrum für Beratung, Begegnung und Schulungen eröffnen.

Genau darum geht es auch bei den zwei neuen Stellen, die die Stadtmission extra für Puhl und seinen Kollegen Mathias Hamann geschaffen hat. Letzterer hat die Flüchtlingsunterkunft in einer Traglufthalle am Hauptbahnhof mit aufgebaut und seit 2015 geleitet. Als Flüchtlingshelfer hat er ähnlich wie Puhl viel Erfahrung beim Netzwerken mit Politik und Wirtschaft gesammelt. „Mein Ziel ist es, Klischees in der Gesellschaft abzubauen und wieder mehr Mitgefühl für Mitmenschen in Not zu erzeugen“, erklärte der junge Sozialmanager.

Er und Puhl sollen sich nun stadtweit nicht nur für Obdachlose engagieren, sondern sich auch Themen wie Altersarmut und Vereinsamung widmen. Puhl füllte die Aufgaben wie gewohnt gleich mit Beispielen aus. „Seit einiger Zeit bieten wir in der Bahnhofsmission ein Frühstück 60plus an, um die Älteren von der Dynamik in der Schlange der Obdachlosen an der Essensausgabe zu befreien“. Die meisten Gäste hätten zwar noch eine eigene Wohnung. Aber da sei die ältere Dame, die sich beim Essen die Hand vor den Mund hält, weil sie kein Geld für Zähne hat.

„Und wer macht einen Hausbesuch bei Herrn Maier, der nur so oft in die Bahnhofsmission kommt, weil er Messi ist und seine zugemüllte Wohnung nicht mehr betreten kann?“, fragt Puhl.

Statt als Chef der Bahnhofsmission Dienst- und Haushaltspläne zu schreiben, wird er künftig mehr Zeit bekommen, um nach Antworten auf solche Fragen zu suchen. Gemeinsam mit Mathias Hamann soll er in der Stadt der steigenden Mieten und Immobilienpreise nicht nur weiter öffentlich auf soziale Missstände aufmerksam machen, „sondern auch Modelle des Miteinanders und der sozialen Hilfen entwickeln, erklärte Stadtmissionschef Lenz.

Dazu gehört die Suche nach alternativen Wohnformen für einsame Menschen im Alter genauso wie die Schulung von Rettungspersonal. Puhl erzählt, was geschah, als er kürzlich den Krankenwagen rufen musste: „Als der Fahrer den desolaten Zustand des obdachlosen Patienten sah, hielt er gar nicht erst an, sondern gab Gas“, berichtet der 61-Jährige. Er glaubt daran, dass sich die Einstellung des Rettungspersonals ändern würde, wenn junge Krankenwagenfahrer mal in der Notunterkunft hospitieren würden.

Puhl, der den Staffelstab an seinen Stellvertreter Willi Nadolny übergibt, wird trotz des neuen Jobs regelmäßig in der Einrichtung am Zoo anzutreffen sein. Auch die Bezeichnung „Sozialarbeiter und Diakon“ möchte er weiter auf seiner Visitenkarte zu stehen haben. „Ich kann nichts anderes, und eigentlich will ich auch nichts anderes.“