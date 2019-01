„Belicci Helau“: Raum für Veranstaltungen ist gefunden

red

Bad Belzig Zur Saisoneröffnung am 11.11.2018 zogen die Karnevalisten des BKV durch die Stadt, um viele Bad Belziger mit Konfetti zur bewerfen und das Rathaus zu stürmen. Das alte ist auch das neue Prinzenpaar und ein Kinderprinzenpaar steht ebenfalls in den Startlöchern. Das Motto dieser Saison heißt „Und Tschüß !?“ Doch die Narren verschwinden noch lange nicht von der Bildfläche. Die Tänze sind einstudiert, an den Kostümen werden die letzten Nadelstiche gesetzt und dann geht es endlich los. Nach der internen Generalprobe startet am 16. Februar der große Kinderfasching in der Albert Baur Halle. Mit dabei sein werden Clowns, viele Luftballons, tolle Animation und natürlich wird es Bonbons regnen. Am Abend darf die Jugend tanzen bis die Wolken wieder lila sind. In diesem Jahr wird der VideoDJ Styloop die Baur Halle beschallen.

Funkengarde, Männerballett, Teuflische Engel, Prinzengarde, Fünkchen und Püppies werden unter anderem zu Gastauftritten nach Wiesenburg, Brück und Damelang unterwegs sein. Am Sonnabend vor Rosenmontag, 2. März, veranstaltet der BKV einen Seniorenkarneval um 14.00 Uhr und die Prunksitzung am Abend. Stattfinden werden diese Veranstaltungen in der Aula vom ZEGG in der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Räumlichkeiten sind nahezu perfekt und erinnern ein klein wenig an die Zeit im „Fläminggarten“. „Feiern Sie mit uns, liebes Publikum, und verbringen Sie ein paar schöne Stunden. Vergessen Sie den Alltag, genießen Sie Musik und Tanz, Essen und Trinken, lachen und schunkeln Sie mit uns. Wir alle freuen uns, dass Karneval in Bad Belzig auch in der 55. Saison stattfindet“, so Yvonne Rüdiger.

Der Kartenverkauf in der Touristinfo ist gestartet.