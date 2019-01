2.257 Bäume im Jahr 2018 gefällt

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stehen derzeit weitere Baumfällungen im Stadtgebiet an. Dazu zählen die vorbereitenden Maßnahmen für die Umsetzung des Anliegerstraßenbaus 2019. Auch aus dem Anliegerstraßenbau 2018 stehen noch Baumfällungen an, so im Bereich der Leistikowstraße. In der Leistikowstraße kam es im Vorjahr wegen besonderer Müllfunde zu einer Bauverzögerung. Die Entsorgungswege sind zwischenzeitlich mit den zuständigen Behörden abgestimmt, so dass die Maßnahme nun weitergeführt werden kann.

Aus Vitalitätsgründen wie Pilzbefall oder Absterben des Baumes erfolgen an einigen Straßen, wie z.B. in der Finkenkruger Straße, der Karl-Marx-Straße, der Rudolf-Breitscheid-Straße, der Beethovenallee und der Ringpromenade, weitere Baumfällungen. Entsprechend der Baumschutzsatzung werden die geforderten Ersatzpflanzungen im Anliegerstraßenbau bei Abschluss der Baumaßnahmen bzw. im Rahmen der jährlichen Ersatzpflanzung vorgenommen.

In 2018 wurde insgesamt die Fällung von 2.257 Bäumen – sowohl auf privaten Grundstücken als auch im öffentlichen Raum - genehmigt. Viele dieser genehmigten Fällungen stehen im Zusammenhang mit dem Sturm im Oktober 2017. 154 Fällungen wurden im Rahmen des Anliegerstraßenbaus genehmigt. Derzeit gibt es 37.646 Bäume im öffentlichen Bereich im Stadtgebiet.