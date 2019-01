Landkreis räumt illegale Wohnunterkunft

Olaf Gardt

Wellmitz (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree hat in Wellmitz (Gemeinde Neißemünde) eine illegale Wohnunterkunft aufgelöst. In einem für Wohnzwecke nicht zugelassenen Gebäude waren dort zwölf aus Rumänien stammende Männer untergebracht. Der Kreis erklärte, dass die Wohnverhältnisse menschenunwürdig waren und zu Wucherkonditionen erfolgten. Der Landrat vermute ein Modell des Menschenhandels und der Leistungserschleichung, heißt es in einer ersten Mitteilung. Das Gebäude ist gesperrt worden, die zwölf Rumänen wurden in Eisenhüttenstadt untergebracht.