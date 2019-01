Betrüger locken mit Lottogewinn

Tilman Trebs

Gransee (MOZ) Telefonbetrüger haben am Dienstagvormittag versucht, einer Frau aus Gransee das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die 61-Jährige fiel auf den Trick aber nicht herein und alarmierte der Polizei. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch berichtete, hatten Unbekannte bei der Granseerin angerufen und sie über einen angeblichen Lottogewinn in Höhe von 28 300 Euro informiert. Zwei Männer würden den Gewinn mit einem Geldtransporter vorbeibringen. Zuvor sollte die Frau allerdings noch für 900 Euro Wertgutscheine für den Computerspiel-Vertrieb „Steam“ im Internet kaufen und die Gutscheinnummern den Anrufern übermitteln. Die Granseerin merkte aber schnell, dass sie es mit Kriminellen in der Leitung zu tun hatte.